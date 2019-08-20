В Костанае установили памятник скульптору Хакимжану Наурызбаеву

Костанай. 18 августа. Kazakhstan Today - В Костанае открыли памятник казахстанскому скульптору Хакимжану Наурызбаеву, передает Kazakhstan Today.

Бюст Хакимжана Наурызбаева установили на пересечении улиц Алтынсарина и Пушкина в центре Костаная.

Бюст был установлен в рамках реализации проекта "Коркейе бер, Костанай" программы "Рухани жангыру". На установку бюста были выделены средства от ТОО "Таза жол АТ" в размере 18 млн тенге", - сообщили в управлении внутренней политики Костанайской области.

Первый профессиональный скульптор Казахстана родился в Мендыкаринском районе Костанайской области. Еще в детстве он начал лепить из глины бюсты людей по памяти, участвовал в конкурсах, и его работы всегда отличались от других, завоевывая симпатии жюри.

На открытии бюста этого талантливого человека присутствовали актер Асанали Ашимов, родственники скульптора, ценители его работ, акимы области и города и просто неравнодушные горожане.

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