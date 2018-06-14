Костанай. 14 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
"15 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".
Вероятность шторма составляет 90-95%.
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