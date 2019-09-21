Кызылорда. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылординской области проходит научно-теоретическая конференция на тему "Роль наследия Коркыта ата в тюркском мире", передает Kazakhstan Today.

В международном мероприятии, начавшем сегодня свою работу, приняли участие известные казахстанские ученые и молодые ученые из Турции, Ирана, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Они собрались вместе для обмена опытом, сообщила пресс-служба акима региона.

В церемонии открытия конференции приняли участие исполняющий обязанности председателя комитета по языковой политике Министерства культуры и спорта РК Айнур Мырзабекова, генеральный секретарь международной организации ТУРКСОЙ Дуйсен Касейинов, заместитель генерального секретаря международной организации ТУРКСОЙ, доцент, доктор наук Билял Чакыджы, президент национального фонда "Dede Gorgud", учредитель и редактор международного журнала "Азербайджан дуниясы" Эльдар Исмаилов, доцент, кандидат филологических наук, представитель международной организации ТУРКСОЙ в Казахстане Аскар Турганбаев и аким области Куанышбек Искаков.

Ставший уже традиционным фестиваль искусств был организован на земле Сыра впервые при поддержке Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в 2006 году и проводится каждый год.

Это уже 5-й по счету ежегодный фестиваль искусств, который проводится совместно с Международной организацией ТУРКСОЙ, который способствует изучению национального фольклора тюркоязычных стран и знакомству с его искусством.

Началом духовной модернизации являются национальные ценности, а наследие Коркыта ата и его значение имеет для нас особое место. Таким образом, пропаганда общего для тюркских народов наследия Коркыт Ата, укрепление нашего единства и солидарности, развитие нашей культуры и искусства - станет большим достижением для всех нас. Большой вклад в реализацию этой работы на протяжении шести лет внес государственный и общественный деятель Крымбек Елеуович Кушербаев", - подчеркнул аким области.

В пресс-службе напомнили, что комплекс Коркыта ата по заданию Елбасы был восстановлен в 2015 году, дополнительно был построен Центр святилища Коркыта ата. Объект одним из первых стал известен среди объектов международной выставки "ЭКПО-2017", его посетили тысячи туристов.

Кроме этого, 28 ноября 2018 года на 13-й сессии ЮНЕСКО, прошедшей в Республике Маврикий, культурное наследие Коркыта ата включено в ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального наследия человечества.

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