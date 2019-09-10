В "KZ-CERT" прокомментировали ложную рассылку от имени МНЭ РК

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" прокомментировал информацию о распространении ложной рассылки в мессенджере WhatsApp от имени Министерства национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

8 сентября службой "KZ-CERT" были зафиксированы ложные рассылки в мессенджере WhatsApp, где от имени МНЭ РК казахстанцам предлагалось пройти опрос и получить 350 000 тенге. Интернет-ресурс, на котором был размещен опрос, находится в доменной зоне online (socialopros.online), что уже говорит о нелегитимности данного ресурса от имени государственного органа. Хотелось бы отметить, что ресурсы государственных органов находятся в доменной зоне kz, а также используют префикс gov", - сообщили в пресс-службе "KZ-CERT".

Оперативно выявленный инцидент информационной безопасности помог избежать утечки персональных данных граждан, так как ресурс c размещенным опросником был недоработан.

МНЭ РК подтвердило не легитимность данной рассылки. Предполагаем, что данный мошеннический интернет-ресурс создан с целью создания ажиотажа среди населения и негативного восприятия казахстанцами деятельности государственных органов. Ранее также посредством мессенджера WhatsApp распространялась ложная рассылка о выводе 650 000 тенге от имени egov.kz (портала "Электронное правительство"). Призываем всех казахстанцев обращать внимание на доменное имя (вводимое в строке поиска) и, в случае обнаружения подобного рода подозрительного интернет-ресурса, сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.kz-cert.kz/ru/form , https://t.me/kzcert, а также направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz", - говорится в сообщении службы.

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