В Мангистауской области обещают ввести в эксплуатацию новый опреснительный завод в 2025 году

Больше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Алматы

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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Количество машин на дорогах Республики Казахстан выросло на 12,3% за год.





На 1 июня 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 5,5 млн автотранспортных средств - на 12,3% больше, чем годом ранее. В том числе 4,8 млн из них пришлось на легковые автомобили, 540,8 тысячи - на грузовые автомобили, 114,1 тысячи - на автобусы", - информирует energyprom.kz.





По данным аналитиков, больше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Алматы: 635,6 тысячи, годовой рост - на 11,7%.





Также среди лидеров оказались Алматинская область, Астана, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. При этом меньше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях.





Отмечается, что обеспеченность легковыми автомобилями в личной собственности в Казахстане на 1 июля 2024 года была такова: на 100 человек приходилось 22,8 автомобиля против 18,4 годом ранее.





Если же рассматривать возраст автотранспортных средств, к сожалению, придется констатировать, что по дорогам страны по-прежнему в основном колесит автохлам. На 1 июня 2024 года количество машин старше 20 лет достигло 2,5 млн , от 10 до 20 лет - 1,3 млн. Число новых автотранспортных средств возрастом до 3 лет составило всего 335,2 тысячи, от 3 до 7 лет - 670,2 тысячи, от 7 до 10 лет - 666,5 тысячи", - добавили аналитики.





Ранее в Алматы предложили проверять автомобили на соответствие экостандартам.





По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.





Жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил , что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.



