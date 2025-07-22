В МЧС призвали жителей сейсмоопасных регионов Казахстана не паниковать

Полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей

Фото: Ольга Аринбасарова

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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - История с насильственным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала волну возмущения в Казахстане.

Кадры с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками обошли весь Казнет. За детей вступился президент, отменивший переезд. Между тем власти Алматинской области и ДП Алматы, чьи сотрудники, по всей видимости, и учинили беспрецедентные разбирательства с детьми-сиротами, до сих пор хранят загадочное молчание





Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.





По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.





Дети, конечно, пережили огромный стресс, были истерики у детей-подростков. Они отбивали малышей, с которыми их хотели разлучить. То есть старшие дети оставались в детском доме, а малышей хотели перевезти в Конаев. Это и стало причиной эскалации, потому что дети не хотели разлучаться и выпускать автобус. И когда малышей выпустили из автобуса, это произошло не очень бережно. Они вышли под большим давлением, торопясь, чуть не падая со ступенек. Дети были в таком шоке, что не могли даже разговаривать. У малышей была паническая атака, они задыхались и просто были в оцепенении от ужаса. Детей сразу завели в детский дом, направили в медпункт. Насколько я знаю, там им дали успокоительное. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы они смогли пережить этот стресс, я не знаю", - сообщила Ольга Аринбасарова.





По ее мнению, конфликта можно было избежать, если бы был адекватный диалог между чиновниками, общественниками и детьми.





Можно было это сделать более экологично. Не выбирать силовой и бескомпромиссный какой-то совершенно метод запугивания. Есть видео, где сотрудник акимата разговаривает с детьми в автобусе, и это вообще не похоже на разговор чиновника с сиротой, а больше похоже на какие-то пацанские разборки по понятиям. Какой-то бандитский сленг. Даже я, взрослый человек, пережила огромный стресс и бессилие, потому что не знала, что делать, как остановить этот беспредел. Говорила им: подождите, давайте будем разбираться, нельзя решать силой. Понятно же, что взрослые мужчины в форме сильнее, чем дети. На самом деле было просто очень страшно", - рассказывает общественница.









Также Ольга Аринбасарова ответила на вопросы о состоянии детского дома и о том, настолько ли оно ужасающее, как хотят представить власти Алматинской области.





Да, я знаю состояние детского дома. Конечно, как и любое другое жилище, как и любой другой дом или квартира, он нуждается в небольшом ремонте, в каком-то обновлении. Насколько я знаю, было решение несколько лет назад о том, чтобы провести капитальный ремонт этого здания. По-моему, в 2020 году это было. Была представлена даже сметная документация. И вроде было даже распоряжение выделить деньги на капитальный ремонт, но их так и не выделили. И, конечно, после таких прецедентов думаешь: почему, интересно, тогда, в 2020 году, не выделили деньги, не отремонтировали? Может быть, уже тогда шли разговоры о том, что все равно детей переведут? Не могу утверждать, но после увиденного такие мысли посещают", - говорит Аринбасарова.





По ее словам, внутри состояние детского дома вполне хорошее.





Чистенько, все убрано, ухоженная зеленая территория, все исправно работает, нормальная современная мебель там у детей. Конечно, это не "Риксос", но условия для жизни вполне приемлемые. Состояние инженерных сетей детского дома в Баганашиле я не могу вам прокомментировать, потому что я не инженер, а гуманитарий, но визуально все выглядит вполне цивильно и достойно", - утверждает общественница.





На вопрос, почему, по ее мнению, власти так активно пытаются вывезти детей, Аринбасарова предположила, что у них, вероятно, есть какой-то мотив или команда "большого" человека, которому чиновники не могут противостоять.





О мотиве, в частности, говорят бескомпромиссность, жесткость, вот эта агрессия, которая была сегодня. И все это происходило на глазах представителей управления образования и управления внутренней политики Алматинской области. Сотрудники акимата видели действия полицейских и, несмотря на свои полномочия, на свои, казалось бы, возможности, не остановили этот беспредел", - подчеркнула общественница.





По ее словам, чиновники не дали никаких логичных объяснений переезду, кроме того, что дети относятся к области. Хотя случаев, когда областные учреждения находятся в черте города, довольно много. В то же время "живым щитом" вокруг детей встала общественность и представители СМИ.





Мы видим, что у народа Казахстана, у жителей Алматы человечности как будто больше, чем у чиновников. Мне кажется, люди, обремененные властью, должны проявлять заботу, а не пользоваться этой властью и совершать насилие над сиротами. У этих детей нет мам и пап, их родителями является наше государство, наше правительство, наш президент, в данном случае - директор детского дома в Баганашиле", - считает Ольга Аринбасарова.





Она также рассказала о своем разговоре с директором детдома.





Я спросила ее: смотрите, вы позволили порядка 40 детей вывезти в Конаев. Вы уверены, что это здание действительно юридически относится к акимату Алматинской области, что оно поставлено на баланс акимата? Что юридический адрес ЦАНа (в Конаев вывезли детей из Центра адаптации несовершеннолетних. - Прим. Kazakhstan Today) сейчас оформлен как здание в Конаеве? Она молчит. Я говорю, вы понимаете, что если это не так, то получается, что вы, опекун, позволили вывезти детей из детского дома на частную территорию? По-хорошему, я считаю, необходимо было директору ехать вместе с этими детьми, посмотреть, чем их там обеспечили? Готовы ли здания на 100% к приему этих детей? Что там с качеством питьевой воды, с коммуникациями, инженерными сетями? Какие там будут условия?" - говорит Аринбасарова.





Она добавила, что часть детей увезли в Конаев без личных вещей. Остальные около часа просидели в закрытых автобусах.





Может быть, были открыты люки, я не знаю, но двери, окна, все было закрыто. В такую жару детей подняли, как мне сказали воспитанники, в 5 утра. По словам воспитателей, детям в дорогу даже воды не дали и перекуса. При этом час примерно автобусы стояли на территории детского дома, когда дети старшие пытались воспрепятствовать их вывозу, пока урегулировался этот конфликт. Это все похоже на жестокое обращение, на победу любой ценой. Меня просто потрясло, что автобус ехал прямо на людей, на детей. Метр за метром прижимали толпу детей, общественников к забору. Это выглядело страшно. И около часа, пока автобусы стояли припаркованные, они не были заведены, моторы были заглушены. И кондиционеры, даже если они и есть в этих автобусах, были выключены. Говорят, что в жару собаку нельзя оставлять в салоне автомобиля. А там сидело порядка сорока детей, маленьких детей от трех лет. Я не знаю, как они будут ночевать в Конаеве, как переживут этот стресс, какое будет состояние их здоровья психологического, эмоционального, физического. Душа болит за них. И так страшно, что в мирное время дети, сироты, были вынуждены столкнуться с таким противодействием, с таким противостоянием, с полицейскими, которые, по сути, как дядя Степа, должны их защищать", - посетовала общественница.





По ее мнению, все виновные должны быть наказаны.





Лично у меня, например, нет никакой злости в отношении полицейских. У них такая работа, они выполняли приказ. Но кто-то же отдал им этот приказ. Я не знаю точно, эту информацию нужно проверять, но мне кажется, что на территории детского дома сегодня действовали сотрудники департамента полиции города Алматы. И непонятно, кто их на это уполномочил. Земля, на которой стоит детский дом, принадлежит Алматинской области. Она не лежит в их юрисдикции. Почему они там проводили свою работу с использованием силовых методов? Кто им отдал такой приказ? Я считаю, тут нужно очень пристально разбираться. И не наказывать, не стрелять по воробьям, то есть не наказывать исполнителей, а искать тех, кто отдавал эти приказы и распоряжения. Несколько раз представители акимата области говорили о том, что решение уже принято. Это был их базовый, основной аргумент. Кто принял это решение? Кем оно было согласовано? И почему было принято это решение? И насколько компетентен человек, который принимает решения, приводящие вот к таким прецедентам?" - задается вопросами общественница.





Она уверена: если локальная история просочится в международные СМИ, это будет позор на весь мир.





Люди, чиновники, отдавшие этот приказ, которые, по сути, разрушают репутацию Казахстана не только среди населения, среди своих граждан, но и в мировом сообществе, не должны занимать такие посты ответственные, потому что они уже проявили себя как руководители не в лучшем свете. Это мое мнение. Поэтому я надеюсь, что распоряжение президента о проведении полных проверок будет исполнено и антикоррупционной службой, и департаментом экономических расследований, и департаментом по делам госслужбы, и правоохранительными органами. И люди, которые отдавали эти распоряжения, понесут наказание", - резюмировала Ольга Аринбасарова.





Ранее общественный деятель и директор фонда "Дом милосердия" Аружан Саин в связи с ситуацией с принудительным выселением воспитанников из детдома в Баганашиле обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.





Имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку - более 2,5 гектаров в одном из самых дорогих районов Алматы, где рыночная стоимость земли оценивается в 6,5-10 млрд тенге, а также с вероятной коррупционной схемой передачи этой территории частным инвесторам", - заявила Саин в обращении .





В департаменте полиции Алматинской области корреспонденту агентства заявили, что сотрудников областного департамента в детдоме не было.





Агентство Kazakhstan Today обратилось с официальным запросом в МВД РК по поводу действий правоохранительных органов. Мы постоянно освещаем ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжим информировать читателей о дальнейшем развитии событий.