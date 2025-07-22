21.07.2025, 20:37 60231
В МЧС призвали жителей сейсмоопасных регионов Казахстана не паниковать
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 по 24 июля в сейсмоопасных регионах Казахстана пройдет республиканское командно-штабное учение "Жер-2025", сообщает пресс-служба МЧС РК.
24 июля в 10.00 в рамках учения в Алматы, Шымкенте, Абайской, Жетысуской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет включен сигнал "Внимание всем!", а также будут проводиться сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей.
Учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения.
В мероприятии примут участие республиканские, региональные службы гражданской защиты и местные исполнительные органы, которые будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения.
В ходе учения будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.
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22.07.2025, 19:27 2341
Полицейским кто-то отдал приказ: общественница сообщила страшные подробности насильственного выселения сирот из детского дома Эксклюзив КТ
Фото: Ольга Аринбасарова
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - История с насильственным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала волну возмущения в Казахстане.
Кадры с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками обошли весь Казнет. За детей вступился президент, отменивший переезд. Между тем власти Алматинской области и ДП Алматы, чьи сотрудники, по всей видимости, и учинили беспрецедентные разбирательства с детьми-сиротами, до сих пор хранят загадочное молчание.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
Дети, конечно, пережили огромный стресс, были истерики у детей-подростков. Они отбивали малышей, с которыми их хотели разлучить. То есть старшие дети оставались в детском доме, а малышей хотели перевезти в Конаев. Это и стало причиной эскалации, потому что дети не хотели разлучаться и выпускать автобус. И когда малышей выпустили из автобуса, это произошло не очень бережно. Они вышли под большим давлением, торопясь, чуть не падая со ступенек. Дети были в таком шоке, что не могли даже разговаривать. У малышей была паническая атака, они задыхались и просто были в оцепенении от ужаса. Детей сразу завели в детский дом, направили в медпункт. Насколько я знаю, там им дали успокоительное. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы они смогли пережить этот стресс, я не знаю", - сообщила Ольга Аринбасарова.
По ее мнению, конфликта можно было избежать, если бы был адекватный диалог между чиновниками, общественниками и детьми.
Можно было это сделать более экологично. Не выбирать силовой и бескомпромиссный какой-то совершенно метод запугивания. Есть видео, где сотрудник акимата разговаривает с детьми в автобусе, и это вообще не похоже на разговор чиновника с сиротой, а больше похоже на какие-то пацанские разборки по понятиям. Какой-то бандитский сленг. Даже я, взрослый человек, пережила огромный стресс и бессилие, потому что не знала, что делать, как остановить этот беспредел. Говорила им: подождите, давайте будем разбираться, нельзя решать силой. Понятно же, что взрослые мужчины в форме сильнее, чем дети. На самом деле было просто очень страшно", - рассказывает общественница.
Также Ольга Аринбасарова ответила на вопросы о состоянии детского дома и о том, настолько ли оно ужасающее, как хотят представить власти Алматинской области.
Да, я знаю состояние детского дома. Конечно, как и любое другое жилище, как и любой другой дом или квартира, он нуждается в небольшом ремонте, в каком-то обновлении. Насколько я знаю, было решение несколько лет назад о том, чтобы провести капитальный ремонт этого здания. По-моему, в 2020 году это было. Была представлена даже сметная документация. И вроде было даже распоряжение выделить деньги на капитальный ремонт, но их так и не выделили. И, конечно, после таких прецедентов думаешь: почему, интересно, тогда, в 2020 году, не выделили деньги, не отремонтировали? Может быть, уже тогда шли разговоры о том, что все равно детей переведут? Не могу утверждать, но после увиденного такие мысли посещают", - говорит Аринбасарова.
По ее словам, внутри состояние детского дома вполне хорошее.
Чистенько, все убрано, ухоженная зеленая территория, все исправно работает, нормальная современная мебель там у детей. Конечно, это не "Риксос", но условия для жизни вполне приемлемые. Состояние инженерных сетей детского дома в Баганашиле я не могу вам прокомментировать, потому что я не инженер, а гуманитарий, но визуально все выглядит вполне цивильно и достойно", - утверждает общественница.
На вопрос, почему, по ее мнению, власти так активно пытаются вывезти детей, Аринбасарова предположила, что у них, вероятно, есть какой-то мотив или команда "большого" человека, которому чиновники не могут противостоять.
О мотиве, в частности, говорят бескомпромиссность, жесткость, вот эта агрессия, которая была сегодня. И все это происходило на глазах представителей управления образования и управления внутренней политики Алматинской области. Сотрудники акимата видели действия полицейских и, несмотря на свои полномочия, на свои, казалось бы, возможности, не остановили этот беспредел", - подчеркнула общественница.
По ее словам, чиновники не дали никаких логичных объяснений переезду, кроме того, что дети относятся к области. Хотя случаев, когда областные учреждения находятся в черте города, довольно много. В то же время "живым щитом" вокруг детей встала общественность и представители СМИ.
Мы видим, что у народа Казахстана, у жителей Алматы человечности как будто больше, чем у чиновников. Мне кажется, люди, обремененные властью, должны проявлять заботу, а не пользоваться этой властью и совершать насилие над сиротами. У этих детей нет мам и пап, их родителями является наше государство, наше правительство, наш президент, в данном случае - директор детского дома в Баганашиле", - считает Ольга Аринбасарова.
Она также рассказала о своем разговоре с директором детдома.
Я спросила ее: смотрите, вы позволили порядка 40 детей вывезти в Конаев. Вы уверены, что это здание действительно юридически относится к акимату Алматинской области, что оно поставлено на баланс акимата? Что юридический адрес ЦАНа (в Конаев вывезли детей из Центра адаптации несовершеннолетних. - Прим. Kazakhstan Today) сейчас оформлен как здание в Конаеве? Она молчит. Я говорю, вы понимаете, что если это не так, то получается, что вы, опекун, позволили вывезти детей из детского дома на частную территорию? По-хорошему, я считаю, необходимо было директору ехать вместе с этими детьми, посмотреть, чем их там обеспечили? Готовы ли здания на 100% к приему этих детей? Что там с качеством питьевой воды, с коммуникациями, инженерными сетями? Какие там будут условия?" - говорит Аринбасарова.
Она добавила, что часть детей увезли в Конаев без личных вещей. Остальные около часа просидели в закрытых автобусах.
Может быть, были открыты люки, я не знаю, но двери, окна, все было закрыто. В такую жару детей подняли, как мне сказали воспитанники, в 5 утра. По словам воспитателей, детям в дорогу даже воды не дали и перекуса. При этом час примерно автобусы стояли на территории детского дома, когда дети старшие пытались воспрепятствовать их вывозу, пока урегулировался этот конфликт. Это все похоже на жестокое обращение, на победу любой ценой. Меня просто потрясло, что автобус ехал прямо на людей, на детей. Метр за метром прижимали толпу детей, общественников к забору. Это выглядело страшно. И около часа, пока автобусы стояли припаркованные, они не были заведены, моторы были заглушены. И кондиционеры, даже если они и есть в этих автобусах, были выключены. Говорят, что в жару собаку нельзя оставлять в салоне автомобиля. А там сидело порядка сорока детей, маленьких детей от трех лет. Я не знаю, как они будут ночевать в Конаеве, как переживут этот стресс, какое будет состояние их здоровья психологического, эмоционального, физического. Душа болит за них. И так страшно, что в мирное время дети, сироты, были вынуждены столкнуться с таким противодействием, с таким противостоянием, с полицейскими, которые, по сути, как дядя Степа, должны их защищать", - посетовала общественница.
По ее мнению, все виновные должны быть наказаны.
Лично у меня, например, нет никакой злости в отношении полицейских. У них такая работа, они выполняли приказ. Но кто-то же отдал им этот приказ. Я не знаю точно, эту информацию нужно проверять, но мне кажется, что на территории детского дома сегодня действовали сотрудники департамента полиции города Алматы. И непонятно, кто их на это уполномочил. Земля, на которой стоит детский дом, принадлежит Алматинской области. Она не лежит в их юрисдикции. Почему они там проводили свою работу с использованием силовых методов? Кто им отдал такой приказ? Я считаю, тут нужно очень пристально разбираться. И не наказывать, не стрелять по воробьям, то есть не наказывать исполнителей, а искать тех, кто отдавал эти приказы и распоряжения. Несколько раз представители акимата области говорили о том, что решение уже принято. Это был их базовый, основной аргумент. Кто принял это решение? Кем оно было согласовано? И почему было принято это решение? И насколько компетентен человек, который принимает решения, приводящие вот к таким прецедентам?" - задается вопросами общественница.
Она уверена: если локальная история просочится в международные СМИ, это будет позор на весь мир.
Люди, чиновники, отдавшие этот приказ, которые, по сути, разрушают репутацию Казахстана не только среди населения, среди своих граждан, но и в мировом сообществе, не должны занимать такие посты ответственные, потому что они уже проявили себя как руководители не в лучшем свете. Это мое мнение. Поэтому я надеюсь, что распоряжение президента о проведении полных проверок будет исполнено и антикоррупционной службой, и департаментом экономических расследований, и департаментом по делам госслужбы, и правоохранительными органами. И люди, которые отдавали эти распоряжения, понесут наказание", - резюмировала Ольга Аринбасарова.
Ранее общественный деятель и директор фонда "Дом милосердия" Аружан Саин в связи с ситуацией с принудительным выселением воспитанников из детдома в Баганашиле обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку - более 2,5 гектаров в одном из самых дорогих районов Алматы, где рыночная стоимость земли оценивается в 6,5-10 млрд тенге, а также с вероятной коррупционной схемой передачи этой территории частным инвесторам", - заявила Саин в обращении.
В департаменте полиции Алматинской области корреспонденту агентства заявили, что сотрудников областного департамента в детдоме не было.
Агентство Kazakhstan Today обратилось с официальным запросом в МВД РК по поводу действий правоохранительных органов. Мы постоянно освещаем ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжим информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
22.07.2025, 15:50 10431
На казахстанско-российской границе временно закроется пункт пропуска "Сырым"
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанско-российской границе для легковых автомобилей и общественного транспорта временно закроется пункт пропуска "Сырым" из-за его реконструкции и модернизации, сообщает пресс-служба национальной компании "ҚазАвтоЖол".
В связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска "Сырым" для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года. Для грузового автотранспорта вводятся ограничения: пересечение границы будет осуществляться через систему электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки", - уточнили в компании.
Ранее на границе с Китаем и Узбекистаном начали работу четыре новых таможенных поста.
22.07.2025, 14:18 13476
Свыше 200 человек подали заявки на участие в программах для ИТ-специалистов
Выданы первые две визы гражданам Алжира и Ботсваны
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства заявил, что 204 человека подали заявку на участие в программах для высококвалифицированных ИТ-специалистов Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa, сообщает пресс-служба правительства.
Также по его словам, выданы первые две визы гражданам Алжира и Ботсваны.
Эти программа - ближайший шаг на пути формирования современной и технологической миграционной политики, ориентированной на привлечение цифровых талантов", - добавил Жаслан Мадиев.
Он отметил, что в целях повышения привлекательности Казахстана для высококвалифицированных ИТ-специалистов, создания комфортных условий для их бизнеса в экосистеме страны были запущены программы Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa.
В частности, первая программа позволяет получить вид на жительство полностью в онлайн-формате.
Ранее для этого потребовалось личное прибытие в страну, получение ИИН и ЭЦП, а также подтверждение дохода. Сегодня процесс стал полностью дистанционным. Подача осуществляется через сайты astanahub.com и egov.kz. ИИН и ЭЦП можно оформить через загранучреждения, подтверждения дохода больше не требуется. Это значительно упростило въезд и легализацию для иностранных IT-специалистов", - пояснили в правительстве.
В свою очередь вторая программа - специализированная виза для цифровых кочевников.
Программа позволяет работать в Казахстане по своей профессии сроком до 1 года с получением повторного ВНЖ. Оформляется онлайн и впервые легализует трудовую деятельность цифровых кочевников на территории страны", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Казахстане была запущена новая виза для IT-специалистов.
22.07.2025, 13:52 18461
Новая степень защиты появится в казахстанских паспортах
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый элемент защиты появится в паспортах казахстанцев, сообщил сегодня на заседании правительства замминистра МВД Бауржан Аленов.
По его словам, МВД прорабатывает введение дополнительных степеней защиты.
Сейчас, по его словам, паспорт имеет все необходимые элементы защиты и соответствует международным стандартам. Аленов также напомнил, что казахстанцы могут посещать без визы 43 страны.
Замглавы МВД представил образец обновленного паспорта, в правом верхнем углу которого теперь будет находиться изображение снежного барса. При этом замминистра не уточнил, когда именно введут новые степени защиты в документах.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут оформлять паспорта и удостоверения личности онлайн.
22.07.2025, 13:30 17296
Почему в микрорайоне Казахфильм Алматы меняют хороший асфальт
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Почему городе Алматы в микрорайоне Казахфильм на улице Исиналиева меняют хороший асфальт, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии, объяснили в акимате мегаполиса.
Управлением городской мобильности ведутся работы по среднему ремонту улицы Исиналиева от дома № 24 до улицы Жолбарыс протяженностью 0,89 км. Данный участок включен в график работ на текущий год в связи с образованием трещин, ям, колеи и просадок на проезжей части, а также износом асфальтного покрытия на тротуарах, выявленных на основании экспертизы РГП "Национальный центр качества дорожных активов". В случае невыполнения ремонтных работ в текущем сезоне в осенне-зимний период возможно дальнейшее разрушение дорожного полотна с образованием крупных выбоин, что создает угрозу безопасности дорожного движения", - пояснили в акимате со ссылкой на подрядную организацию ТОО "Компания "АлматыДорСтрой".
Мнение горожан о состоянии дорог Алматы.
Напомним, на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта.
СМИ писали о том, что в Алматы проходит огромное количество "ремонтных" работ, которые вызывают большие вопросы у горожан и журналистов. В частности, меняют находящиеся в хорошем состоянии бордюры и арыки.
Последние к тому же меняют на бетонные трубы. С проезжей части и тротуаров снимают покрытие и меняют новое на более новое. При этом улицы закрывают на всей протяженности, создавая огромные проблемы для движения транспорта. В воздухе на высоте нескольких этажей висит вредная смесь пыли, асфальта, грязи и песка. Превышение допустимых норм шума также зашкаливает.
В целом на ровном месте без видимых причин в очередной раз создается инфраструктурная проблема, переходящая в масштабах города в катастрофу.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
22.07.2025, 08:45 28486
Жаркая погода ожидается в Казахстане во вторник
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей территории Казахстана. Только на западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Днем в ряде регионов ожидается сильная жара: в Мангистауской области - 38-41 градус, в Атырауской области - 35-38 градусов, в области Жетысу - 35-37 градусов, в Алматинской области - 35-38 градусов, в Жамбылской области - 35-39 градусов, в Туркестанской - 40-41 градус, в Кызылординской области - 40-42 градуса, в области Улытау - 35-38 градусов, на юге Костанайской области - 35 градусов, в Актюбинской области - 35-37 градусов, на западе, севере, Алматинской области - 42 градуса, на западе, юге, Актюбинской области - 40 градусов.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: без осадков, +28-30 градусов.
В Алматы: без осадков, +34-36 градусов.
В Шымкенте: без осадков, +38-40 градусов.
21.07.2025, 18:30 65006
Участие полиции в выселении сирот: власти и правоохранители Алматы хранят молчание
Фото: polisia.kz
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы, акимат Алматинской области, департамент полиции города Алматы не ответили на вопросы информационного агентства Kazakhstan Today относительно приказа полиции о принудительном выселении сирот из детдома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
Скандальное видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Агентство Kazakhstan Today обратилось с запросом о том, кто отдал приказ полицейским о принудительном выселении детей из детского дома, в акиматы города Алматы и Алматинской области, а также в городской департамент полиции.
На данный момент ни один представитель пресс-служб не предоставил ответа.
Таким образом, общественность не получила ответа на важные вопросы о том, почему силы полиции принимали участие в переселении детей и согласно чьему приказу они действовали.
Также корреспондент агентства обратился за комментарием в департамент полиции Алматинской области.
Там наших сотрудников полиции не было", - заявил представитель пресс-службы департамента.
Агентство намерено направить официальные запросы в акимат Алматы и МВД и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
Отметим, что, согласно закону "О масс-медиа", ответ на запрос предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.
Ранее по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Между тем управление образования Алматинской области опубликовало информацию о том, что в Конаев прибыли 39 детей из Центра адаптации несовершеннолетних города Алматы.
Все они размещены в новом здании, построенном на средства частного инвестора. Среди прибывших - исключительно воспитанники Центра адаптации, детей из детского дома нет. После административного разделения Алматинской области в 2022 году Центр адаптации был временно размещен на базе детского дома № 1 в Алматы. Переезд в новое здание осуществлен с согласия самих воспитанников и при сопровождении специалистов", - утверждают в ведомстве.
Ранее депутат мажилиса Ирина Смирнова прокомментировала журналисту информационного агентства Kazakhstan Today принудительное выселение воспитанников из детского дома в Баганашиле.
Сегодня мы стали свидетелями нарушения прав детей. Дети, которых силой старались перевезти из их дома, так как они дети-сироты, из детского дома в совершенно другое здание. И чиновники, таким образом, не понимают, что детский дом является домом этих детей в самом высоком смысле этого слова. И вот так вот волюнтаристски, административно решать вопрос - это незаконно. Мы сегодня увидели нарушение прав детей в том, что выселением детей занималась полиция. Это неприемлемо. Полиция превысила свои полномочия. Полиция должна заниматься защитой прав любого человека в нашей стране. Здесь же полицейские в нарушение их функциональных обязанностей были направлены на выселение, физическое выселение. Насилие в отношении детей", - заявила Ирина Смирнова.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана Кұрылыс Сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
21.07.2025, 16:50 69411
Выселение воспитанников из детдома в Баганашиле: общественница заявила о вероятной коррупционной схеме
По словам Аружан Саин, имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку, который оценивается в 6,5-10 млрд тенге
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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный деятель и директор фонда "Дом милосердия" Аружан Саин в связи с ситуацией с принудительным выселением воспитанников из детдома в Баганашиле обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства.
Переселение реализуется под предлогом "аварийности" здания, без соблюдения законных процедур, без обнародования актов обследования, при наличии действующего заключения государственной экспертизы, подтверждающего возможность и необходимость капитального ремонта, и не признающего здание аварийным. Но главное - переселение осуществляется против воли самих детей, без учета их мнения, в условиях скрытности и давления, разрушает все социальные связи детей. Это нарушает не только законы, но и базовые принципы гуманности и прав человека. Имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку - более 2,5 гектаров в одном из самых дорогих районов Алматы, где рыночная стоимость земли оценивается в 6,5-10 млрд тенге, а также с вероятной коррупционной схемой передачи этой территории частным инвесторам", - говорится в обращении.
При этом, отметила она, нарушены права одной из самых уязвимых категорий - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что требует немедленной прокурорской и антикоррупционной проверки.
Прокурор имеет право инициировать проверку соблюдения законности для защиты прав лиц, которые не могут самостоятельно их осуществлять в силу физиологических или иных причин, и несовершеннолетних лиц. Указанные основания в полной мере применимы к данной ситуации. Речь идет о детях-сиротах, подопечных государства, которых незаконно и принудительно выселяют, лишая их стабильности, доступа к образовательной и медицинской инфраструктуре высокого уровня, возможностей лучшего развития, доступа к культуре и спорту и интенсивной поддержки граждан и бизнеса, создавая угрозу ухудшения условий социальной жизни", - добавил она.
Ранее на видео, которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
Сегодня по поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом "Баганашил" и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
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