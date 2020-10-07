В метрополитене Алматы сменился директор

Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - Айдын Оразханов назначен директором КГП "Метрополитен" Алматы, передает Kazakhstan Today.

Директором КГП "Метрополитен" назначен Айдын Оразханов. Соответствующий приказ руководителя управления городской мобильности города Алматы вышел 2 октября 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Айдын Оразханов закончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности "техника и технология разведки месторождения полезных ископаемых", а также Казахскую академию транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева, магистратуру по специальности "организация перевозок, движения и эксплуатации транспорта".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства