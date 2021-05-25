В Минтруда опровергли очередной фейк

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сообщило, что информация о необходимости проведения платежа для получения 50 тыс. тенге является фейком, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о необходимости осуществления платежа в размере 3120 тенге якобы за услуги по назначению социальной помощи в размере 50 тыс. тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе МТСЗН.

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет пособий и социальных выплат, назначение которых "привязано" к обязательному перечислению каких-либо платежей.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, что распространение ложной информации карается по закону", - сказано в сообщении.

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