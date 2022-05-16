В Минтруда РК назвали фейком информацию о выплате единовременного пособия семьям с детьми

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, семьям с детьми в возрасте до 18 лет будет выплачиваться единовременное пособие посредством социального счета в мобильном приложении Kaspi gold, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе министерства.
Также в ведомстве отметили, что в приложении Kaspi gold реализована государственная услуга по оформлению единовременного пособия на рождение ребенка из республиканского бюджета.
Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 116 394 тенге (38 МРП), на четвертого ребенка и более - 192 969 тенге (63 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили 134,1 тысячи человек на сумму 18,4 млрд тенге", - проинформировали в Минтруда РК.
Также посредством вышеуказанного приложения граждане могут оформить пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих женщин из республиканского бюджета. Размеры пособия дифференцированы в зависимости от количества детей в семье.
В текущем году на первого ребенка ежемесячно выплачивается 17 643 тенге (5,76 МРП), на второго ребенка - 20 860 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка - 24 045 тенге (7,85 МРП), на четвертого ребенка и более - 27 261тенге (8,90 МРП)", - сообщили в министерстве.
По состоянию на 1 мая данное пособие получили в среднем 46,5 тысячи человек на сумму 4,7 млрд тенге.
Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - добавили в ведомстве.