В Минтруда РК назвали фейком информацию о выплате единовременного пособия семьям с детьми

НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Под влиянием ложбины северо-западного циклона на большей территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на юге и в центре страны отрог антициклона обусловит погоду без осадков. По республике сохранятся усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-востоке страны - шквал, град, на юге, юго-западе - пыльные бури, на северо-западе, востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе - усиление ветра до 15-20, в районе Жаланашколя - порывы 24-29 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью и утром на севере области - туман.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются гроза, град, на востоке, севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра ночью на юго-востоке до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе Мангистауской области ожидается гроза, на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

На севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза, днем на севере и в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматы ожидается переменная облачность, +22 - +24 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Нур-Султане - осадки, +24 - +26 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.