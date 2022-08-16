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В Минтруда РК назвали средний размер пенсии

15.08.2022, 12:03 21276
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан назвали средний размер пенсии в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ведомства, средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 августа 2022 года составил 109 156 тенге. 
 
Сообщается, что за 7 месяцев текущего года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,7 трлн тенге. 
 

В июле 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 243,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 73,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 169,4 млрд тенге. По состоянию на 1 августа 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 247 тысяч человек", - проинформировали в министерстве. 

 
В Минтруда напомнили, что 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы. 
 

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума", - пояснили в министерстве. 

 
Также, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. 
 

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста. В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период", - добавили в пресс-службе.

 

новости по теме

Незаконный доход в 280 млн тенге: вынесен приговор за незаконную добычу золотосодержащей руды

16.08.2022, 09:59 4646
КОКШЕТАУ. 16 АВГУСТА - Дело о незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи полезных ископаемых завершено департаментом АФМ по Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе следствия установлено, что обвиняемый, имея контракт только на разведку участка в Жолымбетском рудном поле, занялся незаконной добычей золотосодержащей кварцевой руды с последующей ее реализацией третьим лицам. В результате он извлек незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 280 млн тенге.
 

Приговором суда подсудимому назначено 2,5 года ограничения свободы с взысканием в республиканский бюджет ущерба в полном объеме", - проинформировали в АФМ.

 

В Мангистауском энергоузле образовался дефицит электроэнергии

16.08.2022, 09:50 5256
В Мангистауском энергоузле образовался дефицит электроэнергии
АКТАУ. 16 АВГУСТА - В Мангистауском энергоузле образовался дефицит электроэнергии и мощности в связи с отключением на тепловой электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром" энергоблока № 1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 августа 2022 года в 05.56 на тепловой электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром" (Мангистауская область) отключен для проведения аварийного ремонта энергоблок № 1, в результате в Мангистауском энергоузле образовался дефицит электроэнергии и мощности", - проинформировали в пресс-службе АО KEGOC.

 
Сообщается, что на время ремонта энергоблока в электрических сетях Мангистауской региональной электросетевой компании (Мангистауская РЭК) будет ограничено электропотребление промышленных предприятий - потребителей электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром", энергоснабжение населения должно обеспечиваться приоритетно в полном объеме. 
 

Электрические сети АО KEGOC работают штатно, аварийные отключения отсутствуют", - уточнили в компании.

 

В Акмолинской области инвалидов незаконно облагали госпошлиной за выдачу документов

16.08.2022, 09:05 6221
КОКШЕТАУ. 16 АВГУСТА - Антикоррупционной службой по Акмолинской области выявлены факты необоснованного взимания госпошлин центрами обслуживания населения с лиц с ограниченными возможностями за выдачу паспортов и удостоверений личностей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе анализа установлено нарушение прав более 500 граждан-инвалидов. Согласно статье 622 Налогового кодекса данные лица освобождены от уплаты госпошлин за услуги документирования", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

 
По инициативе департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области был поднят вопрос восстановления нарушенных прав граждан. В настоящее время совместно с органами полиции проводится работа по возврату оплаченных госпошлин.
 
Сообщается, что общая сумма истребованных пошлин составила 1 345 000 тенге.
 

Кроме того, для исключения в дальнейшем подобных необоснованных взиманий госпошлин департаментом указано на необходимость проведения качественной интеграции информационных систем, а также изучения действующего законодательства касательно предоставления льгот определенным категориям лиц и в других сферах. Агентство по противодействию коррупции с целью защиты социально уязвимых слоев населения призывает центры обслуживания населения и контролирующие органы внимательно относиться к требованиям закона и не допускать нарушения прав граждан", - отметили в Антикоррупционной службе.

 

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с дефицитом дизтоплива на заправках

16.08.2022, 08:53 6751
В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с дефицитом дизтоплива на заправках
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Алматинские водители жалуются на дефицит дизельного топлива на заправках. В управлении предпринимательства и инвестиций города прокомментировали данную ситуацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водители жалуются, что найти дизтопливо практически невозможно. А если солярка есть, то продают ее лимитировано - не больше 20 литров, сообщает телеканал КТК.
 
Со слов водителей, перебои с соляркой в Алматы начались еще на прошлой неделе. Тогда продавали в одни руки не больше 40 литров. Сейчас объем уменьшили почти в два раза. 
 
Сотрудники автозаправочных станций уверяют: топлива нет на нефтебазах, поэтому продают остатки. В первую очередь обслуживают клиентов по талонам, а уже потом всех остальных. 
 
В городском акимате заверили, что делают все возможное, чтобы обеспечить город необходимым объемом дизтоплива. Идет постоянный мониторинг запасов на нефтебазах и АЗС. Налажена бесперебойная поставка солярки с трех казахстанских НПЗ. 
 

Стоит отметить, что рост объема потребления в городе связан с возросшим спросом на дизельное топливо со стороны владельцев большегрузного транзитного транспорта из других регионов. В настоящее время акимат города Алматы совместно с Министерством энергетики РК оказывает содействие крупным сетям АЗС в обеспечении бесперебойных поставок дизельного топлива от трех казахстанских НПЗ (Павлодарский, Атырауский, Шымкентский)", - сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

 
По данным управления предпринимательства, "совместно с оптовыми поставщиками прорабатывает вопрос обеспечения жителей необходимыми объемами дизельного топлива. В целях недопущения ажиотажа проводится постоянный мониторинг запасов законтрактованных объемов дизельного топлива на нефтебазах и АЗС, налажена координация с АО "НК "КТЖ" по недопущению срывов поставок дизтоплива в пути. Вопрос по обеспечению мегаполиса дизтопливом находится на особом контроле", сообщает Almaty.tv.
 
Всего в Алматы расположено 220 действующих АЗС, из них 80% принадлежат шести крупным сетям ("КазМунайгаз", Helios, Royal Petrol, Sinooil, PetrolAsia, "Газпромнефть").
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

16.08.2022, 08:33 7296
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - На большей территории Казахстана обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также постепенное понижение температурного фона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С фронтальной деятельностью в горных районах юго-востока республики пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, на юго-западе, востоке страны ночью и утром ожидается туман, на юге пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на юге Западно-Казахстанской области, востоке Атырауской области, на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара.
 
Днем на западе Актюбинской области сохраняется сильная жара.
 
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на востоке Алматинской области, на юге Жетысуской области, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

15.08.2022, 21:29 13111
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Актюбинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жетысуской, Атырауской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 августа на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Днем на западе области сохраняется сильная жара - 35 градусов.
 
Днем 16 августа в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 августа днем на юго-западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 августа днем в западной половине Акмолинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 августа на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем 16-17 августа на востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара - 42 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 16-17 августа на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара - 43 градуса. Ожидается высокая чрезвычайная пожарная опасность.
 

В Алматы изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов

15.08.2022, 17:43 16771
В Алматы изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов
АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - Несколько автобусных маршрутов поменяли схемы движения в южной столице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 15 августа запущен новый маршрут № 53. Он будет курсировать от микрорайона Мамыр-1 по улице Момышулы до проспекта Райымбека, за горбольницей № 7 сворачивать направо в сторону микрорайона Теректы, где после школы № 184 будет разворачиваться и ехать в обратном направлении. После проспекта Райымбека, поднимаясь по улице Момышулы, будет сворачивать на проспект Абая, потом улица Саина - улица Шаляпина до конечного остановочного пункта на улице Момышулы, сообщили в транспортном холдинге Алматы.
 
С 15 августа изменены схемы маршрутов №№ 110, 212, 116, 137 и 138.
 
Теперь маршрут № 110, двигаясь по проспекту Абая, будет доезжать до станции "Момышулы", далее по схеме.
 
Маршрут № 212, двигаясь по улице Жандосова, будет сворачивать на улицу Саина, после улицы Рыскулбекова разворачиваться и ехать в обратном направлении до улицы Жандосова, далее по схеме.
 
Маршрут № 116 теперь при движении из мкр. Нурлытау после пр. Аль-Фараби будет сворачивать на проспект Гагарина - улица Тимирязева - улица Радостовца - улица Жандосова - проспект Гагарина - улица Толе би - улица Розыбакиева, далее по схеме. В обратном направлении улица Розыбакиева - улица Толе би - проспект Гагарина - улица Жандосова - улица Айманова - улица Тимирязева - проспект Гагарина - улица Кожабекова - улица Розыбакиева, далее по схеме.
 
С 15 августа маршрут № 137 разделился на два - № 137 и № 138.
 
Маршрут № 137 будет начинать движение с ТЦ "Адем-1", далее по схеме. В обратном направлении доезжать до развязки на Северном кольце, разворачиваться и ехать до конечного остановочного пункта ТЦ "Адем-1".
 
Маршрут № 138 будет курсировать от рынка "Жетысу" по проспекту Рыскулова - проспект Сейфуллина - улица Акан серы - улица Жумабаева - Северное кольцо до ТЦ "Адем-1". В обратном направлении Северное кольцо - улица Жумабаева - проспект Сейфуллина - проспект Рыскулова - улица Жаяу Мусы до рынка "Жетысу".
 

КГД начал работу по разъяснению законопроекта о банкротстве физических лиц

15.08.2022, 13:24 21476
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Комитет государственных доходов начал работу по разъяснению законопроекта о банкротстве физических лиц в областных центрах, в которых наблюдается наибольшая концентрация долговой нагрузки граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

15 августа 2022 года в городе Усть-Каменогорске прошла конференция Комитета государственных доходов МФ РК, в рамках которой обсуждались вопросы законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. 

 
В ходе встречи спикеры разъяснили основные положения законопроекта, который на сегодняшний день находится на рассмотрении в мажилисе парламента. 
 
Они также акцентировали внимание на процедурах, которые предлагается ввести, - 3 вида с учетом международного опыта. 
 
Первая процедура: внесудебное банкротство - граждане смогут применить при следующих условиях: 
 
 - долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); 
 
 - отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) - 36 018 тенге. 
 
При этом отмечается, что у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. 
 
Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. 
 
Вторая процедура: судебное банкротство - смогут применить граждане по долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов. 
 
В ходе данной процедуры в случае наличия имущества должника оно подлежит реализации на торгах. 
 
Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. 
 
Третья процедура - это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие обеих сторон (должника и кредитора). 
 
Также представители комитета рассказали о последствиях, которые возникают после банкротства: 
 
1) проектом предусмотрено ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет; 
 
2) повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет; 
 
3) предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства. 
 

Также проектом предусмотрено обязательное прохождение гражданами курсов повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания их банкротом", - сообщили в комитете. 

 
В завершение в формате живого общения лекторы ответили на все имеющиеся вопросы участников конференции. Предложения участников будут рассмотрены в рамках обсуждения законопроекта в мажилисе.
 

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