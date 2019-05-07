В Минздраве назначен председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Людмила Бюрабекова назначена председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.



Приказом министра здравоохранения РК Бюрабекова Людмила Витальевна назначена на должность председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.



Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году - Казахский фармацевтический институт, в 2014 году - Международную академию бизнеса. По специальности - врач, провизор, магистр делового администрирования. Трудовую деятельность начала в 1997 году в Карагандинской государственной медицинской академии.



В 2004-2005 годах работала врачом - клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице имени Х. Ж. Макажанова. В 2005-2010 годы занимала различные должности в государственных органах. В 2011-2014 годы работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем. В 2014-2015 годы работала главным инспектором в управлении делами президента РК. С 2015 по 2017 год - заместитель руководителя Медицинского центра управления делами президента РК. С августа 2017 года и по настоящее время занимала должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК.

Напомним, ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о создании объединенного Комитета по контролю качественной безопасности товаров и услуг. Контролю будут подлежать различные бытовые и косметологические услуги. Планируется пересмотреть все национальные стандарты к оказанию услуг, а также технический регламент к стандартам товаров не только к пищевым, но и бытовым, парфюмерным, игрушкам и так далее. Вместе с тем будет усилена лабораторная база.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства