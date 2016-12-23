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В Москве простились с убитым дипломатом Андреем Карловым23.12.2016
Общество  10:01

Москва. 23 декабря. Kazakhstan Today - Российский посол Андрей Карлов, убитый 19 декабря в Анкаре, похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы.

В ходе церемонии погребения дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, отдали воинские почести: присутствовал почетный караул, играл военный оркестр, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом России, передает Kazakhstan Today.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в турецкой столице фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, пишет ТАСС.
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