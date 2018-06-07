В Национальном музее в Астане представлены шедевры Третьяковской галереи

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
7 июня 2018
  • 20
  • :
  • 15
Новости регионов
26º Преимущественно облачно
днем 36º    ночью 23º
17:00
.
Aнонс

В Национальном музее в Астане представлены шедевры Третьяковской галереи07.06.2018
Общество  16:44

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - В Национальном музее РК в рамках празднования 20-летия Астаны открылась выставка "50 шедевров ХХ века из собрания Третьяковской галереи", передает Kazakhstan Today.

В экспозиции представлены такие важные в истории искусства ХХ столетия имена, как Константин Коровин, Абрам Архипов, Константин Юон, Петр Кончаловский, Илья Машков, Аристарх Лентулов, Павел Кузнецов, Игорь Грабарь, Михаил Нестеров, Исаак Бродский, Татьяна Яблонская, Юрий Пименов, Дмитрий Жилинский, Виктор Попков, Таир Салахов и другие, сообщается на официальном сайте столичного акимата.


"Отрадно, что Казахстан и Россия имеют тесное сотрудничество не только в области политики, экономики, но также в области культуры и спорта. Сегодняшнее событие посвящено торжественному открытию выставки шедевров Третьяковской галереи в условиях нашего Национального музея. Как вы знаете, мероприятия, посвященные празднованию 20-летия Астаны, продолжатся в течение всего года", - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, открывая выставку.

В экспозицию включены известные работы: "Крестьянки" Абрама Архипова, "В саду. Гурзуф" Константина Коровина, "Зелёный шум" Аркадия Рылова, "Хлебы. Снедь московская" Ильи Машкова, "Портрет балерины Лепешинской" Александра Герасимова, "Опять двойка" Федора Решетникова, "Утро" Татьяны Яблонской и другие.

В церемонии открытия присутствовали казахстанские и зарубежные искусствоведы, музейные работники столицы, представители госорганов, известные, юные художники и посетители музея.


Выставка будет работать до 10 сентября 2018 года.
Просмотров: 2060
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
07.06.2018   17:26
Знаменитые коллективы из Европы, Азии и Латинской Америки приедут на фестиваль"Жезкиік" в Карагандинскую область
07.06.2018   16:46
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
07.06.2018   16:44
В Национальном музее в Астане представлены шедевры Третьяковской галереи
07.06.2018   16:35
Президент Казахстана пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий
07.06.2018   15:57
Жители густонаселенных районов Алматы будут ездить на автобусах по скоростному коридору
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today