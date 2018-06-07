В Национальном музее в Астане представлены шедевры Третьяковской галереи

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - В Национальном музее РК в рамках празднования 20-летия Астаны открылась выставка "50 шедевров ХХ века из собрания Третьяковской галереи", передает Kazakhstan Today.

В экспозиции представлены такие важные в истории искусства ХХ столетия имена, как Константин Коровин, Абрам Архипов, Константин Юон, Петр Кончаловский, Илья Машков, Аристарх Лентулов, Павел Кузнецов, Игорь Грабарь, Михаил Нестеров, Исаак Бродский, Татьяна Яблонская, Юрий Пименов, Дмитрий Жилинский, Виктор Попков, Таир Салахов и другие, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"Отрадно, что Казахстан и Россия имеют тесное сотрудничество не только в области политики, экономики, но также в области культуры и спорта. Сегодняшнее событие посвящено торжественному открытию выставки шедевров Третьяковской галереи в условиях нашего Национального музея. Как вы знаете, мероприятия, посвященные празднованию 20-летия Астаны, продолжатся в течение всего года", - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, открывая выставку.

В экспозицию включены известные работы: "Крестьянки" Абрама Архипова, "В саду. Гурзуф" Константина Коровина, "Зелёный шум" Аркадия Рылова, "Хлебы. Снедь московская" Ильи Машкова, "Портрет балерины Лепешинской" Александра Герасимова, "Опять двойка" Федора Решетникова, "Утро" Татьяны Яблонской и другие.

В церемонии открытия присутствовали казахстанские и зарубежные искусствоведы, музейные работники столицы, представители госорганов, известные, юные художники и посетители музея.

Выставка будет работать до 10 сентября 2018 года.

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