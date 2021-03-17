В нескольких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

17 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 17 марта в Туркестанской области местами ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду.

17 марта в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем, местами 15-20 метров в секунду.

17 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

17-18 марта в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Днем 17, ночью 18 марта ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Петропавловске днем 17, ночью 18 марта ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

17 марта в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный местами 17-22 метров в секунду.

В Атырау 17 марта ожидается ветер юго-восточный, порывы 17-22 метров в секунду.

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