В Нур-Султане частично перекроют улицу Кунаева

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане улица Кунаева будет частично перекрыта с 13 по 15 июня, передает Kazakhstan Today.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций, передает пресс-служба столичного акимата.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Кунаева на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Мангилик Ел", - сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 13 по 15 июня планируется полное перекрытие движения на указанном участке.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - отметили в управлении.

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