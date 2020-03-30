В Нур-Султане два медцентра закрыли на карантин

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - В столице на карантин взяты медцентр "Мейрим" и национальный научный онкоцентр, передает Kazakhstan Today.

В столице на карантин взяты медцентр "Мейрим" и национальный научный онкоцентр, расположенный по улице Керей, Жанибек хандар. Контактные лица отправлены на карантин, в их числе медработники. Проводится дезинфекция всех помещений. Посещение пациентов строго запрещено", - сообщили в пресс-службе столичного акимата .

Как сообщалось ранее, городским штабом было принято решение проверять всех авиапассажиров без исключения. Медработники Нур-Султана с 22 марта приняли свыше 20 рейсов, это порядка 1750 человек. Результаты уже получили почти 1,5 тыс человек. Положительный диагноз выявлен у трех авиапассажиров.

Введенная система проверки всех пассажиров позволила не допустить выход инфицированных людей в город и своевременно оказать им медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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