В Нур-Султане и девяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 11 сентября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-18 метров в секунду.

11 сентября утром и днем на юге, юго-востоке, севере Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

11 сентября в Актюбинской области ветер западный с переходом на северный, днем на юге области порывы 17 метров в секунду.

11 сентября на северо-западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

11 сентября в Западно-Казахстанской области ветер северный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

11 сентября на западе, севере, северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на севере области, днем на большей части территории области 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 сентября в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, на юго-западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

11 сентября на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на востоке области, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

11 сентября на юге, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

Днем 11-13 сентября в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Днем 11-13 сентября ожидается ветер западный, северо-западный, на юго-западе, западе области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним , осадки и похолодание ожидаются в выходные дни в Казахстане.

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