В Нур-Султане и восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и 8 областях Казахстана на 17 августа объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане 17 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Днем 17 августа в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области сегодня местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области сегодня и завтра местами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма в регионе составляет 80-85%.

Днем 17 августа в Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-100%.

В Костанайской области в понедельник местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду.

17 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Днем местами шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области сегодня и завтра местами ожидаются гроза, шквал, град, туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. Вероятность шторма в регионе составляет 70-75%.

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