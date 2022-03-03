Система Orphus

В Нур-Султане оштрафован водитель автомобиля с наклейкой на заднем стекле

02.03.2022, 10:47 53476
В Нур-Султане оштрафован водитель автомобиля с наклейкой на заднем стекле
Фото: telegram/Kozachkov offside
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Нур-Султане оштрафовали водителя автомобиля, на заднем стекле которого была наклеена буква Z, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данному факту в отношении водителя автомашины Toyota Corolla составлен административный протокол по части 5 статьи 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
По информации пресс-службы, надпись, нанесенная на поверхность заднего стекла автомашины, устранена. С водителем транспортного средства проведена беседа профилактического характера.
 

новости по теме

Казгидромет озвучил прогноз по паводкам

03.03.2022, 11:57 131
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Казгидромет рекомендовал северным и центральным регионам Республики Казахстан быть готовыми к половодью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ожидаемые объемы влагозапасов на севере и центре республики, составленные по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2022 года, говорят о необходимости быть готовыми к половодью в этих регионах. На юге и юго-западе республики, по данным о снегозапасах и сумме выпавших осадков, прогнозируется маловодье", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет". 

 
По территории Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей в бассейнах рек объемы влагозапасов наблюдаются незначительные (до 16%) превышения уровней среднемноголетних значений, которые при выпадении обильных осадков могут привести к возникновению тало-дождевых паводков.
 

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 10-45% и 24% соответственно; в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетних значений на 16%; в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения", - рассказали в Казгидромете.

 
В настоящее время процесс снегонакопления продолжается. По состоянию на 1 марта 2022 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 65 %. 
 

По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдался дефицит запасов влаги. Низкие запасы влаги наблюдались в верхнем пахотном слое почвы (0-20 сантиметров) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей", - говорится в сообщении.

 
В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, востоке республики, а также преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях.
 
Наиболее благоприятно условия влагонакопления протекали в Карагандинской области, где в основном сложились удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы.
 
Отмечается, что согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды март 2022 года ожидается преимущественно теплым и с осадками около нормы на большей части страны.
 

На реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается подъем уровня воды

03.03.2022, 09:47 3651
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - На реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается подъем уровня воды, говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период 3 - 5 марта 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха и смешанных осадков в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока и подъемы уровней воды", - сообщает "Казгидромет". 

 
Напомним, риски подтопления сохраняются для 276 населенных пунктов с численностью населения свыше 270 тысяч человек.
 
 

Сотни жителей шымкентского микрорайона рискуют потерять жилье

03.03.2022, 09:19 6816
Сотни жителей шымкентского микрорайона рискуют потерять жилье
Фото: Кадр с видео
ШЫМКЕНТ. 3 МАРТА - Сотни жителей шымкентского микрорайона Туран рискуют оказаться на улице. Жители частного сектора узнали, что согласно новому генплану, земля под их домами может уйти под строительство многоэтажек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам местных жителей, за 15 лет они сами провели в микрорайон газ, свет и даже засыпали гравием дороги. Многие до сих пор выплачивают кредиты, взятые на строительство домов. И теперь отдавать все это просто так, даже за компенсацию, они не хотят, сообщает телеканал КТК.
 

Говорят, что все дома снесут с этого квартала - с правой и с левой стороны дороги. Говорят, что 6-й сектор, 3-й сектор будут разрушены. Каждый аким свой план рисует, каждая метла по-своему метет. Конечно, им теперь выгодно здесь строить", - говорит житель Бауыржан Саметай. 


 

Мы получили земельный участок, собирали деньги, столько лет строили этот дом! Теперь, когда мы наконец-то живем под своей крышей, у нас собираются все отнять", - сказал Жандос Шалхарбаев. 

 

Никто не знает, как нам достались эти дома, как ведрами воду носили, как деньги собирали. Теперь, если все это у нас заберут, что мы будем делать? Не дадим!" - рассказала Калдыкуль Жанабаева.

 
Свои претензии люди решили высказать акиму Мурату Айтенову. Они ворвались на отчетную встречу с населением и заставили чиновника выслушать все, что думают. Там же и выяснилось, что вопрос сноса частного сектора и строительство многоэтажек пока только вынесли на обсуждение. 
 

Генплан все равно будет подготовлен. Как предложение. Решение принимать горожанам. Все должно быть документально, а не на словах. Сейчас план еще не готов. В июле или сентябре встретимся, проведем презентацию. Захотят - поддержат, нет так нет", - сказал аким. 

 
Айтенов уточнил, что строительство многоэтажек - вынужденная мера. Мол, население города растет слишком быстро. Вот только люди просто так отдавать свое не собираются. Защищать дома и землю они хотят теперь уже через суд, говорится в сюжете.
 

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в большинстве областей Казахстана

03.03.2022, 08:25 8856
Погоду без осадков прогнозируют синоптики в большинстве областей Казахстана
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с центром над Восточно-Казахстанской областью, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе и в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области - туман. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере области, в горных районах - туман. 
 
На юге, востоке Акмолинской области, на севере Актюбинской области, на юге, севере Костанайской области, на юге Северо-Казахстанской области, на севере, юге, в центре Карагандинской области, на севере, в центре Кызылординской области, ночью на севере, северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской области, востоке Алматинской области, юге Павлодарской области ожидается туман. 
 
В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +9+11 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, температура воздуха -4-6 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

02.03.2022, 21:23 26601
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 марта на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
3 марта на севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. Днем на западе и в центре ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. 
 
3 марта на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
3 марта на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
3 марта на юге, севере Костанайской области ожидается туман.
 
3 марта на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
3 марта на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман. 
 
В Нур-Султане ночью и утром 3 марта ожидается туман.
 
3 марта на севере, юге, в центре Карагандинской области ожидается туман. 
 

В Минтруда рассказали, как будут регулировать миграционные процессы

02.03.2022, 16:23 39671
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты населения рассказал, каким образом будут регулироваться вопросы этнической и трудовой миграции в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2021 году более 7 тысяч кандасов и переселенцев (2,6 тысячи семей) были включены в региональную квоту и обеспечены мерами государственной поддержки по переселению. В 2021 году для развития поддержки этнических казахов в два раза увеличен размер субсидии на переезд - с 35 МРП (107,2 тысячи тенге) до 70 МРП (214,4 тысячи тенге)", - сообщил министр, поводя итоги работы министерства за 2021 год. 

 
Он отметил, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. 
 

В настоящее время МТСЗН продолжается работа по принятию функций по вопросам трудовых иммигрантов и беженцев", - сообщил Шапкенов. 

 
По его словам, разработан проект новой концепции миграционной политики, определяющий ее развитие на последующую пятилетку. 
 

Для защиты прав казахстанских граждан, работающих за рубежом, будут заключены двусторонние соглашения (меморандумы) об обеспечении трудовых и социальных прав трудовых мигрантов", - проинформировал он.

 
Местным исполнительным органам поручено обеспечить работой не менее 6,3 тысячи переселенцев. 
 
При формировании квоты привлечения иностранной рабочей силы особое внимание следует уделить снижению числа работников по 3-й и 4-й категориям и соблюдению требований по обеспечению казсодержания в кадрах.
 
В-третьих, по словам министра, следует принять профилактические меры по недопущению диспропорций в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками. 
 

В Алматинской области пройдет двухдневное противопаводковое учение "Коктем-2022"

02.03.2022, 14:46 44621
В Алматинской области пройдет двухдневное противопаводковое учение "Коктем-2022"
Фото: ДЧС Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 2 МАРТА - На территории Алматинской области 3-4 марта будет проведено республиканское командно-штабное учение "Коктем-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В целях совершенствования государственной системы гражданской защиты, подготовки органов управления, сил и средств к предстоящему весеннему паводковому периоду 3-4 марта будут проводиться мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

 
Ранее в МЧС Казахстана назвали наиболее подверженные риску затопления регионы. Это Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. 
 
Напомним, вчера в нескольких областях Казахстана с целью сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период было ограничено движение большегрузов. 
 

В Казахстане вступил в силу закон о защите животных

02.03.2022, 14:13 46516
В Казахстане вступил в силу закон о защите животных
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане с сегодняшнего дня вступил в силу подписанный главой государства Касым-Жомартом Токаевым закон РК "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 
Напомним, 11 февраля на брифинге в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова разъяснила некоторые положения закона. 
 

Закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов", - подчеркнула вице-министр. 

 
Также, по ее словам, с вступлением в действие закона в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки. 
 
Ранее зоозащитники написали президенту обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону". 

Также к Токаеву обратилась известная французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов