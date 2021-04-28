НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане проводят антитеррористические учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 апреля, в период с 08.00 до 11.00, столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории ледового дворца "Алау" (проспект Кабанбай батыра, 47) планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма", - сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
Сообщается, что учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.
Предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта в районе ледового дворца "Алау". В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", - отметили в штабе.
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