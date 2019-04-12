В Нур-Султане с сентября бесплатным горячим питанием в школах планируется обеспечивать детей из многодетных семей

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Бесплатным горячим питанием планируется обеспечивать учащихся из многодетных семей с сентября 2019 года, сообщил в интервью порталу РrimeМinister.kz заместитель руководителя управления образования Нур-Султана Дулат Жекебаев, передает Kazakhstan Today.

Заместитель руководителя управления образования проинформировал, что в столице Казахстана 1-4 классы полностью обеспечены бесплатным горячим питанием.

"Также отдельным категориям учащихся 5-11 классов предоставляется бесплатное горячее питание. Кроме того, во всех школах организовано питание за счет родителей. С сентября 2019 года по инициативе акима города Нур-Султана Б. Султанова бесплатным горячим питанием планируется обеспечивать детей из многодетных семей", - отметил Д. Жекебаев.

Спикер также сообщил, что родители учащихся могут принимать участие в мониторинге школьного питания, а также состоять в школьной бракеражной комиссии. Для включения в состав достаточно обратиться к руководству школы.

В комиссию входят не менее 10 родителей, соцпедагог и медработник из школы. Они заходят на кухню и проверяют качество продуктов, следят за качеством приготовления блюд, производят взвешивание и сопоставляют - сколько должно быть согласно меню и сколько фактически. Члены комиссии вправе требовать соответствующие документы на все продукты питания. На каждый продукт должен быть сертификат для того, чтобы проверить качество и предотвратить отравления", - сказал Д. Жекебаев.

Кроме того, с 1 сентября все школы столицы будут обеспечены видеонаблюдением, которое будет установлено не только в самих столовых, но и на месте приготовления - в цеху и на кухне.

С 2019 года с целью облегчения этой работы мы в 30 школах уже установили видеонаблюдение, а к 1 сентябрю планируем установить во всех школах города. В некоторых школах используются мобильные приложения, через которые идет запись и выводится на монитор, а родитель, приводя ребенка утром в школу, имеет право посмотреть процесс приготовления еды. Бракеражная комиссия теперь может проводить осмотр через видеонаблюдение", - сказал заместитель руководителя управления образования столицы.

Он также подчеркнул, что проверяет качество питания в школах еще другая комиссия - городская Межведомственная экспертная группа, созданная приказом Управления образования. В состав комиссии входят представители разных ведомств. Это - депутаты, неправительственные организации, партии, родительская общественность.

Эта группа выборочно выезжает в школы. Первое, на что обращает внимание Межведомственная экспертная группа в школах, это на работу бракеражной школьной комиссии, ведение учетной документации, режим питания школьников, обеспеченность экологической чистой питьевой водой, на соответствие рациона питания единым стандартам и санитарным требованиям. При этом мы неоднократно говорим, что на кухню заходят те, у кого есть санитарная книжка", - пояснил Д. Жекебаев.

Третий орган контроля - департамент охраны общественного здоровья. Если первые два органа наделены в большей степени функциями мониторинга, то департамент охраны общественного здоровья подключается только при выявлении нарушений санитарных правил. Именно у представителя департамента имеются полномочия проверять, накладывать штрафные санкции, привлекать к административной ответственности.

Он также сообщил, что совместно с институтом питания к 2019 году было разработано новое меню, которое сейчас работает. Уже с апреля, с новой четверти, школьные столовые работают по новому меню. В школьных столовых и буфетах нельзя продавать газированные напитки, фастфуд и так далее.

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