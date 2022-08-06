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В Нур-Султане суд отказал истцам в иске о возврате калыма за невесту

05.08.2022, 19:43 11131
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Истцы Ж. и А. через суд требовали вернуть калым и имущество (шуба, ювелирные наборы, костюмы и т.п.), переданные стороне невесты во время обряда сырга салу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Установлено, что дети истцов и ответчика состояли в зарегистрированном браке. В апреле 2021 года брак между ними был расторгнут, сообщает пресс-служба суда Нур-Султана.
 
Суд пришел к выводу, что деньги в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар и оснований для истребования их у ответчика не имеется. Кроме того, вещи получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты.
 
Оставив решение суда без изменения, апелляционный суд отметил, что между родителями жениха и невесты были проведены соответствующие обряды по взаимному обмену подарками в соответствии с казахскими национальными традициями. Требование передачи имущества и возврата вещей, переданных во время обрядных мероприятий, законодательством не предусмотрено, соответственно, каких-либо обязательств между сторонами нет.
 

новости по теме

В Москве наградят преподавателей-русистов из Казахстана

05.08.2022, 17:16 13696
Фото: dobro.live
МОСКВА. 5 АВГУСТА - 8 августа представители Россотрудничества и Русской гуманитарной миссии поздравят участников международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Десять преподавателей из Казахстана получат долгожданные награды в Россотрудничестве.
 

Русский язык в Казахстане - новые горизонты" проводится АНО "Русская гуманитарная миссия" при поддержке Россотрудничества, посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Проект реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 
Конкурс профессионального мастерства учителей русского языка и литературы, работающих в школах с преподаванием на казахском и/или русском языках, стартовал в феврале 2022 года и проходил в два этапа. В первом туре участники представили эссе на тему "Мой путь в профессию". По итогам были выбраны 36 педагогов-русистов, для которых в мае в столице Казахстана прошел мастер-класс. В течение трех дней своим методическим опытом с коллегами делились представители Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), а также практики, имеющие значительный опыт преподавания русского языка в полиэтнической среде. 
 
Во втором туре педагогического конкурса преподавателям - авторам лучших эссе было предложено представить фрагменты видеозаписей открытого урока. В результате были отобраны 10 финалистов, главным призом для которых стала поездка в Москву: с 8 по 13 августа лучших в профессии ждет насыщенная культурно-экскурсионная программа, включающая знакомство с главными достопримечательностями российской столицы.
 
Финалисты конкурса и представители Казахстана посетят павильон № 11 "Казахстан" на ВДНХ, а также примут участие в онлайн-конференции на тему гуманитарного сотрудничества, которая будет проходить в павильоне "Арт. Техноград" (строение 318). Участники мероприятия смогут ознакомиться с множеством уникальных экспозиций в Выставочно-торговом центре Республики Казахстан.
 
Торжественная церемония награждения победителей международного конкурса "Русский язык в Казахстане - новые горизонты" пройдет 8 августа в центральном аппарате Россотрудничества.
 

В Казахстане вдвое сокращен срок ожидания регистрации брака

05.08.2022, 15:28 15536
В Казахстане вдвое сокращен срок ожидания регистрации брака
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министерство юстиции РК внесло изменения в правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Если ранее со дня подачи заявления будущим молодоженам приходилось ждать месяц до дня заключения брака, то теперь этот срок сокращен до 15 дней. 
 

Брак (супружество) регистрируется в присутствии лиц, желающих вступить в брак (супружество), на пятнадцатый календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи совместного заявления о заключении брака (супружества). Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день", - говорится в документе. 

 
В то же время в документе говорится, что по совместному заявлению лиц, вступающих в брак, при наличии уважительных причин (беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств), подтвержденных соответствующими документами (справка врачебно-квалификационной комиссии о беременности, справка о состоянии здоровья, справки, подтверждающие другие особые обстоятельства), начальник регистрирующего органа может сократить срок государственной регистрации заключения брака до истечения 15 календарных дней либо увеличить этот срок, но не более чем на 15 календарных дней.
 
Разрешение о сокращении или увеличении срока в 15 календарных дней выдается в виде резолюции на заявлении о заключении брака начальником регистрирующего органа, а в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности.
 
Приказ вводится в действие с 15 августа 2022 года.
 

Более 700 случаев превышения торговой надбавки на СЗПТ выявлено в магазинах "у дома" за последнюю неделю

05.08.2022, 12:55 17571
Более 700 случаев превышения торговой надбавки на СЗПТ выявлено в магазинах "у дома" за последнюю неделю
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - За последнюю неделю рейдами охвачено 40,3 тысячи магазинов "у дома", в которых было выявлено 734 нарушения торговой надбавки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения необоснованного роста цен на СЗПТ Комитет торговли осуществляет координацию акиматов по контролю торговой надбавки в магазинах "у дома", информирует Министерство торговли и интеграции РК.
 
Так, по данным ведомства, более всего нарушений выявлено в Нур-Султане (278) и ВКО (80). 
 
Далее - в Туркестанской области (38), ЗКО (33), Костанайской области и Мангистауской области (по 32), Жетысуской области (30). 
 

Затем следуют Алматинская область (28), Атырауская область (27), Алматы и Жамбылская область (по 23), Акмолинская область (21). В Павлодарской области - 17, Актюбинской области - 13, СКО -12, Карагандинской области и Кызылординской области - по 11, Абайской области и Шымкенте - по 10", - проинформировали в МТИ РК. 

 
Отмечается, что наименьшее количество выявлено нарушений в Улытауской области (6). 
 
Проводимая работа отражается в самостоятельном снижении торговой наценки субъектами бизнеса. Так, в результате разъяснений торговые объекты снизили торговые надбавки на СЗПТ до 5-15%. 
 
При этом за превышение торговой надбавки применялись меры административного характера, в отношении субъектов внутренней торговли составлено 126 административных протоколов в виде предупреждения, а также наложен 1 штраф. 
 
В ведомстве напомнили, что за превышение торговой надбавки на основные продукты питания (СЗПТ) может быть наложен штраф в размере 300 МРП.
 
Допустимый размер предельной торговой надбавки на данные товары составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. 
 

Превышение 15% надбавки влечет административную ответственность на основании статьи 204-4 КоАП РК", - заявили в министерстве.

 
В перечень СЗПТ входит 19 продуктов питания, круп и овощей (мука первого сорта, хлеб из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), гречка (весовая), рис (весовой), картофель, морковь, лук, капуста, сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость), молоко 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"), творог 5-9% жирности).
 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

05.08.2022, 11:42 18666
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 6-8 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В предстоящие дни на западе и северо-западе Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной части страны вот уже продолжительный период погоду определяет южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Прогнозируется преимущественно дождливая погода - пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, в центре, на севере, юге и юго-востоке республики возможны сильные дожди, град, шквалистый ветер. 
 
Температурный фон особых изменений не претерпевает: днем на западе ожидается +30 - +37 градусов, на юго-западе +27 - +37 градусов, на северо-западе +27 - +35 градусов, на севере, востоке +22 - +30, в центре +20 - +28, на юге, юго-востоке страны в пределах +30 - +35 градусов, в горных районах около +25 градусов. 
 

В большинстве регионов Казахстана пройдут дожди

05.08.2022, 08:32 21961
В большинстве регионов Казахстана пройдут дожди
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана пройдут дожди, в центре и горных районах юга - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, лишь на севере и западе РК погода преимущественно без осадков, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ночью и утром на севере республики ожидается туман. 
 
На юге, востоке, в центре Карагандинской области, днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.
 
Днем в Атырауской, Жетысуской областях, на юге Мангистауской области ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на юге Атырауской, Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +30 - +32 градуса, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 

Пристававший к девочке в автобусе извращенец заплатит компенсацию 1 млн тенге

04.08.2022, 18:13 32536
Пристававший к девочке в автобусе извращенец заплатит компенсацию 1 млн тенге
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Сарыаркинский районный суд столицы рассмотрел дело об оскорбительном приставании к несовершеннолетней девочке в одном из городских автобусов. Домогавшийся 12-летнего ребенка извращенец заплатит матери пострадавшей компенсацию в 1 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 мая 2022 года ответчик Б., находясь в автобусе, оскорбительно приставал к несовершеннолетней. В отношении него возбудили адмдело по статье "Мелкое хулиганство" (часть 1 статьи 434 КоАП), и вступившим в законную силу постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Б. был признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток. Вследствие противоправных действий ответчика Б. несовершеннолетней причинены нравственные страдания", - сообщается на сайте горсуда. 


Рассмотрев иск, суд требование матери девочки удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика в счет возмещения морального вреда 1 млн тенге.
 
Решение суда не вступило в законную силу.
 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане задержали предполагаемого извращенца, который приставал в общественном транспорте к 12-летней девочке.
 

В Кызылординской области соцработники воровали пособия у инвалидов

04.08.2022, 16:11 35266
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Генеральная прокуратура выявила свыше 1,8 тысячи нарушений законности в рамках проверок соблюдения прав лиц с инвалидностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Защищены права свыше 11 тысяч лиц с инвалидностью. Изменены постановления семи районных и городских акиматов путем увеличения квоты рабочих мест для инвалидов, сообщается на сайте ведомства.
 

В Кызылординской области работники центра оказания социальных услуг, используя персональные и биометрические данные своих беспомощных подопечных, перечисляли себе их денежные средства, пенсии и пособия. По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по статье "Мошенничество", - сообщили в Генпрокуратуре. 

 
В Алматы прокуроры выявили, что 23 воспитанникам специализированного комплекса "Жануя" пособия по утере кормильца и по инвалидности были назначены спустя 5-10 лет с момента обретения права на такие выплаты. По акту надзора детям возмещено 10,6 млн тенге за счет виновных лиц. 
 
В другом случае прокурорами Актюбинской области обеспечена выплата государственной стипендии 40 студентам с инвалидностью.
 

В целом по результатам проверки органов прокуратуры в указанной сфере начато 12 досудебных расследований. Всего по результатам проверки внесено 336 актов надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 130 лиц, к административной - 65, к уголовной - 2", - сообщили в ведомстве.

 

Ученик республиканской школы "Жас улан" спас тонущего ребенка

04.08.2022, 14:48 33606
Ученик республиканской школы "Жас улан" спас тонущего ребенка
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Воспитанник шымкентской школы "Жас улан" имени Героя Советского Союза генерала Сабыра Рахымова во время каникул в Туркестанской области спас тонущего ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Улан Адилет Жаксылык вместе с братом 31 июля работал дома, когда услышал со стороны реки детские крики. Бросившись на помощь, они увидели на берегу мальчика, который рассказал, что его друг утонул. Ребенок показал примерное место, где это произошло, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК. 
 
Не раздумывая, братья нырнули в реку и стали осматривать дно. Адилет почувствовал, как задел ногой что-то мягкое. Он вновь нырнул и вытащил из воды мальчика, находящегося без сознания.
 
Адилет оказал ребенку первую помощь: он начал делать массаж сердца и искусственное дыхание. В это время его старший брат Нургиса вызвал скорую помощь. До приезда медицинской бригады братья следили за состоянием ребенка, поочередно проводя искусственную вентиляцию легких. 
 

Мальчика доставили в реанимационное отделение районной больницы. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает, он уже переведен из реанимации в обычную палату", - рассказали в Минобороны.

 

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