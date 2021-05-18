В Нур-Султане участок проспекта Мангилик Ел и улицы Орынбор временно перекроют

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султана уведомляет о начале работ по текущему ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и Орынбор, сообщает акимат столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 16.00 16 мая по 06.00 17 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Орынбор на участке от улицы Туркестан до проспекта Мангилик Ел и на участке от улицы Бокейхана до проспекта Мангилик Ел", - сообщили в акимате.

По проспекту Мангилик Ел движение будет ограниченно частично. Также с 21.00 17 мая по 06.00 18 мая будет полностью ограничено движение по правоповоротному подъему с проспекта Мангилик Ел до Моста М1.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении ведомства.

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