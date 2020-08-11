Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане улицу Кенесары частично перекроют до 28 августа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском акимате, дорожно-строительные работы в рамках среднего ремонта ведутся по улице Кенесары на участке от проспекта Сарыарка до улицы Кумисбекова. В этой связи с 10 по 28 августа планируется частичное перекрытие движения.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - отметили в управлении транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

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