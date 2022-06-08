В Нур-Султане водолазы обнаружили в реке Есиль шины и фрагменты мебели

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Управление охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана проводит водолазные работы на реке Есиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данные работы проводятся для осмотра текущего состояния дна реки, очистки от различного мусора, определения уровня донных/иловых отложений и глубины реки для дальнейшего проведения дноочистительных и берегоукрепительных работ на реке Есиль, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Водолазы обследовали дно реки Есиль на участке от улицы Кенесары до улицы Сыганак, а также в районе "Зеленого острова" жилого массива Тельмана.

Выполнено водолазное обследование дна акватории реки Есиль, от различного мусора очищена территория площадью 88 900 кв. м, в 889 точках определен уровень донных/иловых отложений.

В ходе обследования на дне реки Есиль обнаружены крупногабаритные отходы, такие как шины, фрагменты мебели и др.