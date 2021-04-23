В Нур-Султане временно перекрыто движение на участке улицы Тулебаева

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В связи с проведением дорожно-строительных работ движение по улице Тулебаева на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Кошкарбаева перекрыто с 21 апреля, сообщает официальный сайт акимата столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города совместно с управлением административной полиции ДП столицы начаты дорожно-строительные работы. В связи с этим с 21 апреля текущего года перекрыто движение по улице Тулебаева на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Кошкарбаева. Работы по среднему ремонту дорожного полотна будут проведены в срок до 30 апреля текущего года.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - прокомментировали в профильном управлении.

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