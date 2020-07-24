В отдаленных районах Карагандинской области работают передвижные аптеки

Караганда. 23 июля. Kazakhstan Today - Жителям отдаленных сел Карагандинской области медикаменты доставляют с помощью передвижных аптечных пунктов, которые работают в Актогайском и Улытауском районах, передает Kazakhstan Today.

Уникальный пилотный проект разработало и воплотило в жизнь управление здравоохранения Карагандинской области. С помощью "магазина на колесах" еще с зимы медикаменты еженедельно доставляются по графику в самые дальние уголки региона, тем самым повысив их доступность для населения", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В ведомстве рассказали, что Актогайский и Улытауский районы очень удалены от областного центра, а их села расположены далеко как от райцентра, так и друг от друга.

Кроме того, там нет ни одной коммерческой аптеки, где жители могли бы купить лекарства. Единственным местом, где они приобретали необходимое, раньше была только социальная аптека Центральной больницы. Поэтому отличным решением стало создание передвижных аптечных пунктов", - подчеркнули в акимате.

В ведомстве уверяют, что там можно найти как наиболее необходимые средства - препараты для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией, так и БАДы и травы. Кроме того, сельчане могут заранее заказать требующееся лекарство, которое им привезут при следующем посещении населенного пункта.

У нас, кроме райбольницы, функционирует стационар, 6 сельских врачебных амбулаторий, один фельдшерско-акушерский пункт и 16 медицинских пунктов в селах. Наша мобильная аптека постоянно выезжает в села и через амбулатории и медпункты обеспечивает лекарственными препаратами отдаленные населенные пункты", - рассказал директор Центральной больницы Актогайского района Саттар Абдигулов.

Он отметил, что сотрудники два-три раза в неделю специально выезжают на скорой помощи в Караганду и у оптовых фармацевтических компаний закупают необходимые препараты.

Так как аптека социальная, цены на все наименования гораздо ниже, чем в коммерческих. Если процент с продажи в коммерческих аптеках составляет около 30%, то у нас он - не более 5% от закупочной цены. Не скрою, в прошлом месяце ощущались затруднения с некоторыми видами лекарств, так как их просто не было на складах. Это касалось прежде всего антибиотиков, противовоспалительных, противовирусных средств и антикоагулянтов. Сейчас поставки возобновились, и мы тоже начали приобретать их больше, везем из города все самое необходимое. У нас есть аспирин, парацетамол и их аналоги, препараты для разжижения крови, антибиотики. Даже когда по всей республике наблюдался острый дефицит средств для лечения коронавирусной инфекции, у нас имелось достаточное количество жаропонижающих и антикоагулянтов - мы в свое время создали хороший запас и с их помощью прошли тяжелый период относительно безболезненно", - заявил Абдигулов.

По его словам, в Центральной больнице также имелся объем необходимых препаратов, благодаря чему в условиях стационара было пролечено 150 человек с пневмонией и еще около 250 пациентов на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Такой же передвижной аптечный пункт снабжает медикаментами и жителей Улытауского района. График посещения сел можно увидеть в районной газете и социальных сетях", - добавили в областном акимате.

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