В полиции Алматы прокомментировали сообщения в соцсетях о стрельбе в центре города

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Казахстанские синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на апрель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов к положительным значениям. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается", - информирует РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в начале апреля весна вступит в свои права и в северных регионах Казахстана: значительно потеплеет и ожидается погода без осадков. На западе страны с влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди с порывистым ветром. Уже с середины первой декады циклон, перемещаясь в восточном направленнии, обусловит неустойчивый характер погоды и на остальной территории республики. Осадки (дождь, снег) - преимущественно в северных регионах, в южных регионах прогнозируются грозовые дожди. На большей части страны ожидаются туманы, гололедные явления и усиление ветра с порывами 15-20, в отдельные дни до 23-28 метров в секунду.

В начале первой декады апреля потеплеет:

на западе республики ночью от +1 - +9 градусов до +3 - +12 градусов, днем от +7 - +15 градусов до +15 - +22 градусов;

на севере, северо-западе, востоке Казахстана ночью от -5 - +3 градусов до 0,+7 градусов, днем от +2 - +10 градусов до +5 - +13 градусов;

в центре страны ночью от 0,-5 градусов до +2 - +7 градусов, днем от +6 - +11 градусов до +13 - +18 градусов.

В середине первой декады апреля с влиянием антициклона ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на западе, северо-западе и севере страны. Температура понизится ночью до -5 -+3 градусов, днем до +3 - +10 градусов.

Однако в южных и юго-восточных регионах республики в течение первой декады ожидается повышение ночных температур воздуха ночью до +8 - +13 градусов, а дневные температуры воздуха будут колебаться днем от +15 - +23 градусов до +20 - +28 градусов.

Часто во второй и третьей декадах апреля на территорию Казахстана будут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана и Средней Азии, которые будут обуславливать повышенный фон температуры: в северной половине днем +15 - +23 градусов, в южной +28 - +35 градусов. Но, несмотря на высокие значения температур, преимущественно в западных регионах и в северной половине страны с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), вероятны метели, туманы, гололедные явления, порывистый ветер до 28 метров в секунду.

В южной половине страны в отдельные дни также ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), в горных и предгорных районах при понижении температуры воздуха возможен и снег.

Такие явления, как гроза, град, пыльние бури характерны для апреля, отмечают синоптики.

В середине весны не исключены и относительно холодные дни с существенным понижением температуры воздуха. При притоках холодных воздушных масс в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до 0,-9 градусов, днем до +3 - +8 градусов, в южных регионах и на западе страны ночью до -5 - +7 градусов, днем до +10 - +15 градусов.



