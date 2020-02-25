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В понедельник местами по Казахстану ожидаются осадки

24.02.2020, 08:30 7453
Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - В понедельник, 24 февраля, местами по Казахстану ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного давления. Запад, юг и восток под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где ожидаются местами осадки (дождь, снег), усиление ветра с метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами ветер 15-20 метров в секунду, с метелью. 
 
В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 18 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Атырауской областях местами туман, гололед. 
 
В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман.
 

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