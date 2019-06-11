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В понедельник на большей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода

10.06.2019, 08:40 9046
Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сегодня сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, на востоке сильные, лишь на западе и юго-западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today.
 
По данным "Казгидромета", в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Кызылординской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской местами туман. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидаются туман, днем гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, туман.
 
В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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