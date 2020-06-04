В пяти областях и столице РК объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, днем 4 июня на востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Нур-Султане во второй половине четверга также ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 70-75%.

4 июня в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. 4-5 июня ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 4-5 июня ночью и утром ожидается туман, ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

На севере Мангистауской области 4 июня ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохранится сильная жара - 38 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Завтра в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Вероятность шторма составляет 95-100%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 4 июня ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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