В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской и Кызылординской областях.

По сообщению "Казгидромета", 7 марта в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 95-100%.

В Туркестанской области 7-8 марта ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Костанайской области в субботу местами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

7-8 марта в Жамбылской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, днем 7 марта, ночью 8 марта порывы до 23-28 метров в секунду. Местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Атырауской области в субботу вероятность шторма составляет 90-95%. В Атырау ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы до 15-20 метров в секунду.





Ранее сообщалось, что 7 марта в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

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