Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - В пятницу на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Под влиянием поля повышенного атмосферного давления и сухого южного циклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики под влиянием северо-западного циклона с районов Салехарда местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, на севере и северо-западе-ночью и утром туман, на юге-пыльная буря, в центре шквал, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможно выпадение града.

В Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской - пыльная буря.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

Днем местами в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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