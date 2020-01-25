Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В пятницу на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого располагается над Северным Уралом. В связи с чем пройдут осадки преимущественно в виде снега, на юго-западе местами сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман гололед, низовая метель.

В Павлодарской области сохраняется метель, местами гололед, ветер ночью 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области местами туман, гололед, метель, местами ветер 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами – туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, днем местами метель.

В Акмолинской области ветер ночью 15-20, порывы 23, днем местами 15-20 метров в секунду, местами метель, гололед.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-22 метров в секунду.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается ветер 18-23 метров в секунду, ночью местами туман.

В Актюбинской области местами гололед, ночью местами ветер 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Атырауской области местами гололед, в Западно-Казахстанской области местами туман.

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