В пятницу в Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - В пятницу, 10 января на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге и юго-западе местами ожидаются осадки, на остальной территории республики - снег. Местами по республике сохраняется туман, на юге и западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Кызылординской области местами туман, гололед, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем гололед.
В Атырауской области местами туман, гололед.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства