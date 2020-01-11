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В пятницу в Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды

10.01.2020, 08:34 12097
Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - В пятницу, 10 января на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге и юго-западе местами ожидаются осадки, на остальной территории республики - снег. Местами по республике сохраняется туман, на юге и западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области местами туман, гололед, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем гололед. 
 
В Атырауской области местами туман, гололед. 
 
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
 

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