В рамках проекта "Бакытты отбасы" в Костанае открыт фронт-офис Регионального центра психологической поддержки

Костанай. 7 августа. Kazakhstan Today - В рамках проекта "Бакытты отбасы" в Костанае открыт первый в стране фронт-офис Регионального центра психологической поддержки, передает Kazakhstan Today.

"Задумка такая, что центр занимается не только дополнительным образованием, но и психологической поддержкой всех участников образовательного процесса: учеников, родителей, учителей, всех курирующих эти направления. Потому что в области у нас сохранялась тревожная обстановка по суицидальному поведению несовершеннолетних: 2016 год - общих случаев 37, из них 8 законченных суицидов, 2017 год - 43, из них 10 законченных суицидов, 2018 год - 50 случаев, из них 12 законченных суицидов, то есть кривая растет вверх", - сообщила директор Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования управления образования акимата Костанайской области Елена Петренко.

Основная задача новой структуры - профессиональная поддержка несовершеннолетних и молодежи по профилактике асоциального, суицидального и деструктивного поведения, психологическая работа с детьми. Специалисты Центра проводят психологическое консультирование по решению проблем детско-родительских отношений, профилактике насилия и жестокого обращения с детьми, превенции суицидов, профилактике ранней беременности подростков, работе с кризисными состояниями и их последствиями, психологической помощи после экстремального или чрезвычайного события, психологической диагностики одаренности детей.

Как отметила Е. Петренко, центр специально расположили в одном из многоэтажных домов подальше от офисов госучреждений и бизнес-структур. Здесь в переоборудованный квартире почти в домашней обстановке работают в общей сложности 10 психологов, круглосуточный телефон доверия, 6 педагогов-психологов будут работать с людьми, склонными к суициду.

Также у нас есть мобильная группа, которая выезжает по совершению попыток (суицидов. - Прим. агентства), с психологической помощью, методической. Также наш центр курирует именно психологическую службу, отсматривает психологические службы организаций образования", -сообщила Е. Петренко.

До открытия фронт-офиса центр с февраля 2019 года работал в здании управления образования. Сюда, на телефон доверия, поступило около 360 звонков. По словам Е. Петренко, за это время с "телефонного режима" были переведены порядка 40 пациентов. Как показал анализ, на первом месте по числу обращений проблема детско-родительских отношений, на втором - эмоциональная сфера, неразделенная любовь, на третьем - внутриличностные конфликты и психологические расстройства.

Примечательно, что концепция центра и его программа - авторская разработка костанайских специалистов.

Нам предлагали изначально, чтобы мы купили программу, но мы решили: лучше сделать у себя. Наш вариант больше подходит с учетом менталитета и нашего опыта", - сообщил на открытии фронт-офиса заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

Психологами центра используются следующие формы работы: арт-терапия (ИЗО), музыкальная, сказко-, игротерапия, составление метакарт клиентов. В новом учебном году будет внедряться песочная терапия. А также в центре планируется внедрение различных направлений арттерапии (включение обучающихся в современные визуально-эстетические практики - видео, кино, телевидение, современное сценическое искусство, дизайн, веб-дизайн).

Формат фронт-офиса Регионального центра психологической поддержки высоко оценила присутствовавшая на открытии зампред республиканского Совета по защите детей при партии "Nur Otan" Динара Закиева. С понедельника под ее руководством в регионе работает выездная группа по совершенствованию системы обеспечения защиты прав детей.

Для семей, для их благополучия самое главное - иметь инструменты, где вовремя можно найти помощь, поддержку и соответственно - это профилактика очень многих явлений и попадания в трудную жизненную ситуацию, и насилия, и суицидов. Здесь в одном, казалось бы, небольшом центре решаются глобальные вопросы и, конечно, если реплицировать дальше ваш опыт, то это будет отличный результат. Для счастливой семьи самый главный инструмент - психологическая поддержка", - резюмировала Д. Закиева.

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