Кокшетау. 10 апреля. Kazakhstan Today - В реке Колутон Акмолинской области отмечается спад уровня воды, передает Kazakhstan Today.

В селе Старый Колутон, что располагается в 37 километрах от административного центра Астраханского района, насчитывается 230 домохозяйств, где проживают 750 человек. Ежегодно местным акиматом совместно с районной службой по ЧС принимаются превентивные меры по недопущению подтоплений жилых домов, передает управление внутренней политики Акмолинской области.

Как сообщили в акимате Астраханского района, подготовка населенного пункта к весеннему паводковому периоду началась еще в прошлом году. Тогда на участках подъездных дорог к селу для безаварийного пропуска вод было установлено 9 подземных труб и проведены берегоукрепительные работы.

Весной текущего года местными властями произведена очистка всех установленных водопропускных труб, проведены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда по руслу реки Колутон, протекающей близ села. Из населенного пункта заблаговременно вывезено более 700 кубических метров снега, а на подступах к жилым домам произведено наращивание барьеров из мешкотары.

Благодаря заранее проведенным работам удалось избежать подтоплений жилых домов в селе Старый Колутон в этот весенний паводковый период.

К слову, на данное время в реке Колутон отмечается спад уровня воды. С уходом воды из территории села начнутся работы по его благоустройству.

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