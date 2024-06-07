В результате паводков в трех областях подтоплено 12 сибиреязвенных захоронений

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в СЦК вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил о мерах, принимаемых по сохранению эпизоотической ситуации.





По словам представителя МСХ, в результате паводков в Актобе, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях было подтоплено 12 сибиреязвенных захоронений, а также 8 скотомогильников в ЗКО.





Территориальными подразделениями министерства совместно с республиканской ветеринарной лабораторией по мере отхода воды были взяты образцы почв из этих захоронений. После получения отрицательных результатов все захоронения были профилактически продезинфицированы.





В результате профилактических мероприятий, в том числе вакцинации животных против особо опасных болезней, удалось сохранить эпизоотическую ситуацию и предотвратить вспышки заболеваний. В настоящее время проводится профилактическая вакцинация от 23 болезней, запланировано проведение 178,2 млн манипуляций. Вакцинация и диагностические исследования проводятся согласно плану. В целях выявления опасных и хронических инфекционных заболеваний животных запланировано проведение 74,9 млн диагностических исследований по 26 особо опасным болезням животных", - отметил вице-министр.



