В РК британская компания с колониальными замашками эксплуатирует рабский труд казахстанских сотрудников. Граждане обратились к президенту

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Руководитель филиала британской компании "Майкл Уилсон и Партнёры, Лтд., Юридические советники", очевидно, взяв за основу многовековые колониальные традиции, решил, что может использовать рабский труд казахстанских сотрудников, годами не выплачивая им зарплату и обязательные пенсионные отчисления, игнорируя требования государственных органов и решения судов. Граждане Казахстана после многолетних безрезультатных скитаний по судам обратились к президенту РК, передает Kazakhstan Today.

Как ранее уже сообщали агентству Kazakhstan Today обманутые сотрудники компании, проблемы с выплатой зарплаты, которые коснулись порядка 10 человек, начались еще в сентябре 2016 года. При этом сотрудники долгое время даже не могли уволиться, так как на них оказывалось давление со стороны руководителя директора филиала Майкла Е. Уилсона и не выдавались кадровые документы. Некоторые сотрудники работают в компании и по сей день.

Пройдя множество инстанций, трое сотрудниц филиала британской компании обратились с письмом к президенту РК Нурсултану Назарбаеву. Решить проблему другими законными методами они не смогли.

На сегодняшний день двое из обратившихся к главе государства - Гульнара Ильясова и Жыпар Бейшеналиева - подали заявления на увольнение. Анастасия Капралова находится в декретном отпуске.

В своем письме, адресованном главе государства, граждане РК сообщают, что в отношении директора филиала Майкла Е. Уилсона (гражданин Великобритании, 03.12.1958 года рождения) вступили в силу решения Бостандыкского районного суда Алматы о взыскании задолженности по заработной плате. Также суд обязал главу филиала перечислить пенсионные отчисления на пенсионные счет работников. Однако данные решения не исполняются указанной компанией и находящимся на территории Республики Казахстан её директором Майклом E. Уилсоном.

"С середины 2017 года мы начали обращаться в различные государственные органы Республики Казахстан, но до сих пор ничего не предпринято для того, чтобы мы наконец-то получили задолженность по заработной плате", - пишут казахстанки.

По их словам, 17 июля 2017 года они обратились в управление государственной инспекции труда и миграции Алматы с просьбой принять меры по устранению задолженности по заработной плате и проведению внеплановой проверки филиала. Инспекция труда в свою очередь обратилась в Специализированный межрайонный административный суд Алматы, который лишь подверг филиал административному взысканию в виде штрафа в размере 100 МРП.

Далее, 11 августа того же года и 21 февраля 2018 года, казахстанки написали в прокуратуру Бостандыкского района заявление с просьбой о пресечении незаконных действий со стороны компании/филиала.

"Только 27 августа 2018 года прокуратура приняла заявление от Капраловой А.В. на возбуждение уголовного дела с подробной объяснительной от 25 сентября 2018 года. Через несколько месяцев, не приняв никаких действий по отношению к компании/филиалу, дело по заявлению от Капраловой А.В. было закрыто. 12 декабря 2018 года от Ильясовой Г.Ш. было подано очередное заявление на возбуждение уголовного дела, но до настоящего времени никакого результата не добились", - говорится в письме.

В том же 2017 году, 8 сентября и 13 октября, сотрудники компании обратились в Министерство труда и социальной защиты населения РК с просьбой взять это дело на контроль. Однако Минтруда лишь предложило заявителям обратиться в суд.

Вслед за этим 5 декабря 2017 года и 30 января 2018 года казахстанки обратились в ДГД Алматы с просьбой принять неотложные меры по назначению налоговой проверки в отношении филиала. В полученном ответе говорилось, что, принимая во внимание вступившее в силу решение суда, обязывающее филиал выплатить причитающиеся доходы работников, назначена налоговая проверка по вопросу правильности исполнения налогового обязательства по всем видам налогов, платежей в бюджет и социальных платежей за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017.

Прошёл уже почти год с тех пор, как был предоставлен данный ответ, но никакой проверки филиала так назначено и не было", - подчеркивается в письме.

"К большому сожалению, на сегодняшний день никакие конкретные действия со стороны государственных органов предпринято не были, и компания до сих пор не выплатила нам всю задолженность по заработной плате и не перечислила все социальные и пенсионные отчисления. При этом наш частный судебный исполнитель (ЧСИ) выбивается из сил, чтобы как-то помочь нам в нашем деле по взысканию, ходя по судам и отвечая на бесконечные жалобы, подаваемые должником", - рассказали женщины.

Обращаясь к главе государства, они просят оказать содействие в борьбе против злостного нарушителя законодательства РК, компании/филиала в лице её директора Майкла Е. Уилсона.

Происходящее в компании на тот момент ее сотрудники назвали рабством.

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