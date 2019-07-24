Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"Утром и днем 24 июля в Костанайской области ожидается местами гроза. Днем ветер северо-западный, северный, местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 24 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Семее 24 июля ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Кроме того, днем 24-25 июля в Мангистауской области местами сохраняется очень сильная жара, 43 градуса. Вероятность шторма составляет 95-100%.

"Днем 24 июля местами, 25-26 июля на больше части в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара. Вероятность шторма - 90-95%", - проинформировали синоптики.

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