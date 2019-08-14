Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

14 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем местами град. Вероятность шторма составляет 90-95%", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, завтра в Кызылординской области местами сохраняется ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду, днем местами пыльная буря.

Сутки 14 августа в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер западный, 15-20 метров в секунду.

"14-15 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный, с переходом на северный, 15-20 метров в секунду, днем 15 августа порывы 25 метров в секунду. В Нур-Султане 14-15 августа ожидается гроза. Днем 15 августа ожидается град, ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду", - отмечают синоптики.

В Кокшетау утром и днем 14 августа, 15 августа ожидается гроза, град.

Кроме того, 14 августа в Мангистауской области местами ожидаются ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

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