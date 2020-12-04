В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 1 декабря. Kazakhstan Today - В Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.





Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-западе местами пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики местами небольшой снег. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра", - сообщили синоптики.

По информации РГП "Казгидромет", 1 декабря в Костанайской области местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидаются гололед, ветер восточный, 15-20 метров в секунду. В Актау ночью и утром 1 декабря ожидается гололед.

1 декабря в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель.

Сегодня в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный, 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 1 декабря ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

1-2 декабря в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске 1-2 декабря ожидается туман.

1-2 декабря в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Таразе 1-2 декабря временами ожидается туман, гололед.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской, Мангистауской, днем в Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами гололед. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области местами низовая метель.

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