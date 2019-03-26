Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В ряде областей ожидаются подъемы уровней воды на реках, передает Kazakhstan Today.

"В связи с прогнозом выпадения осадков, премущественно дождей, в период с 26 по 29 марта в СКО, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях ожидается интенсивное таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, 26 марта в Костанайской области ожидаются местами гололед, туман, ветер юго-западный порывы 15-20, местами 23 метра в секунду. В Костанае 26 марта ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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