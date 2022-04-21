В ряде регионов ожидается резкое похолодание

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 апреля в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем на юго-западе, севере области порывы 15-20 м/с.

21-23 апреля на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 21 апреля днем на севере, востоке области 15-20 м/с, 22-23 апреля на юге области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 3-8 мороза.

В Нур-Султане ночью 22 апреля ожидается осадки (дождь, снег), туман. Утром и днем 21 апреля ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. В период 21-23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 7-9 тепла до 3-5 мороза.

Ночью 22 апреля на востоке Акмолинской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21-23 апреля на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 21 апреля ночью на севере, юге, днем на большей области 15-20 м/с, на северо-востоке порывы 23 м/с, 22-23 апреля на севере, юге области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 3-8 мороза.

Ночью 22 апреля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21-23 апреля на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем 21 апреля на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с, 22 апреля на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.Ночью с 21 на 22 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха от 0-5, на юге 8 тепла до 3-8 мороза.

Ночью 22 апреля на юге, востоке Павлодарской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 22-23 апреля на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный 21 апреля на юге области 15-20 м/с, 22-23 апреля на севере, востоке области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 3-8 тепла до 3-8 мороза.

Ночью 22 апреля на севере, в центре, 23 апреля на востоке Карагандинской области ожидается дождь с переходом в снег, гололед. 21 апреля днем на севере области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-восточный 21 апреля ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с, 22-23 апреля на севере области 15-20 м/с. В период с 21 по 23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 5-10 тепла до 0-5 мороза.