В ряде регионов ожидаются заморозки

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Костанайской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 мая на большей части Мангистауской области ожидается дождь, на севере, западе, в центре области - сильный дождь, гроза, град. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный на большей части области 15-20, на северо-западе, северо-востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

6 мая в Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-восточный, на юге, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидается понижение температуры воздуха до 3 градусов мороза.

В Павлодарской области в период 6 - 8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5 - 10 тепла до 1 - 6 мороза. Днем 6 мая на западе, севере, в центре региона ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области в период 6 - 8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5 - 10 тепла до 1 - 6 мороза. 6 мая на северо-западе, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем 15-20, на севере и востоке области порывы 25 метров в секунду.

В Нур-Султане 6 мая во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области в период 6 - 8 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5 - 10 тепла до 1 - 6 мороза. 6 мая в регионе ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 6 мая на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается 1 градус мороза.

6 мая в Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 17-22 метра в секунду.

Днем 6 мая в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

6 мая в Костанайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки -1 градус.

Днем 6 мая на севере, западе Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.