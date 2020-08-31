В Сатпаеве в преддверии празднования Дня Конституции очередникам вручили ключи от квартир

Караганда. 30 августа. Kazakhstan Today - В преддверии празднования Дня Конституции аким города Сатпаева Аскар Идрисов вручил очередникам ключи от долгожданных квартир, передает Kazakhstan Today.

В новом 56-квартирном арендном доме жилье получили дети-сироты, многодетные семьи, работники бюджетных организаций и госслужащие, граждане, единственное жилье которых признано аварийным, и другие социально уязвимые категории.

С новосельем вас и наступающими праздниками - Днем Конституции и Днем шахтера! Пусть ваши дома наполнятся радостью, а в семьях царят мир, согласие и благополучие!" - поздравил глава города счастливых новоселов.

В этом году в Сатпаеве 22 многодетные семьи получили жилье от акимата. И одной семье, в которой мама работает учителем в школе и сама воспитывает пятерых детей, трое из которых с ограниченными возможностями, трехкомнатную квартиру подарили частные инвесторы.

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