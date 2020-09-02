Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Днем 2 сентября в Карагандинской области ожидается гроза. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма - 70-75%", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет"

Завтра во второй половине дня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

По данным синоптиков, днем 2 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-100%.

2 сентября в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 80-85%.

В среду днем в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Мангистауской области завтра местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 2 сентября в Атырауской области сохраняется сильная жара, 35-38 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма - 90-95%.

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