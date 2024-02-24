В семи областях Казахстана ограничено движение транспорта на 20 автодорогах республиканского значения

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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 05.00 23 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 7 областях, - По состоянию на 05.00 23 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 7 областях, сообщает НК "КазАвтоЖол".





В частности, в Абайской области ограничено движение на трех автодорогах общей протяженностью 153 километра, в Акмолинской области - на одной автодороге (28 километров), в Актюбинской области - на одной автодороге (145 километров), в Восточно-Казахстанской области - на семи автодорогах (1238 километров), в Костанайской области - на пяти автодорогах (1141 километр), в Северо-Казахстанской области - на двух автодорогах (59 километров), в области Улытау - на одной автодороге (115 километров).





На автодорогах задействовано более 240 единиц техники и более 330 человек.





По данным синоптиков, на большей территории Казахстана сегодня сохраняется морозная погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке, востоке в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель, усиление ветра. По РК ожидается туман, сообщает РГП "Казгидромет".





Сохраняется сильный мороз на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - 42 градуса, на востоке области Абай - 40 градусов.





В Астане: переменная облачность, температура днем составит минус 15-17 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.





В Алматы: переменная облачность, температура днем - 0, +2 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.





В Шымкенте: возможны осадки, температура днем - 0, +2 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.