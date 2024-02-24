23.02.2024, 08:35 102751
В семи областях Казахстана ограничено движение транспорта на 20 автодорогах республиканского значения
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 05.00 23 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 7 областях, сообщает НК "КазАвтоЖол".
В частности, в Абайской области ограничено движение на трех автодорогах общей протяженностью 153 километра, в Акмолинской области - на одной автодороге (28 километров), в Актюбинской области - на одной автодороге (145 километров), в Восточно-Казахстанской области - на семи автодорогах (1238 километров), в Костанайской области - на пяти автодорогах (1141 километр), в Северо-Казахстанской области - на двух автодорогах (59 километров), в области Улытау - на одной автодороге (115 километров).
На автодорогах задействовано более 240 единиц техники и более 330 человек.
По данным синоптиков, на большей территории Казахстана сегодня сохраняется морозная погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке, востоке в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, гололед, низовая метель, усиление ветра. По РК ожидается туман, сообщает РГП "Казгидромет".
Сохраняется сильный мороз на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - 42 градуса, на востоке области Абай - 40 градусов.
В Астане: переменная облачность, температура днем составит минус 15-17 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, температура днем - 0, +2 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: возможны осадки, температура днем - 0, +2 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
новости по теме
24.02.2024, 14:07 3756
В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алматинской области выявлено 157 должников по алиментам, которые потратили на азартные игры более 426 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, должники, игнорируя свои обязательства по выплате алиментов, играли в азартные игры в букмекерских конторах.
К примеру, только один должник при наличии долга по алиментам чуть больше одного миллиона тенге пополнил свой аккаунт на сумму свыше 24 миллионов тенге. Принятыми прокуратурой области мерами на сегодня уже 31 лудоман погасил долги по алиментам на сумму свыше 38 миллионов тенге. В отношении шести должников принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Работа с остальными должниками продолжается", - проинформировали в пресс-службе.
В прокуратуре напомнили, что за неисполнение обязанностей по уплате алиментов предусмотрена административная (статья 669 КоАП) и уголовной (статья 139 УК) ответственность.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, а допустимый возраст для участия в азартных играх повысят до 25 лет.
24.02.2024, 09:45 14746
Очередь из большегрузов образовалась в ЗКО на границе с РФ
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По трое суток вынуждены стоять на границе с Россией дальнобойщики в Западно-Казахстанской области. Многокилометровая очередь образовалась на посту "Сырым". Сейчас проезда там ожидает около 500 фур. Водители говорят, что нынешняя зима выдалась для них очень сложной, сообщает телеканал КТК.
Очередь растянулась на десятки километров. Большегрузы полностью заняли одну полосу, поэтому легковым остается передвигаться только по встречной.
Водители рассказывают, в начале месяца им пришлось подолгу стоять на закрытых из-за непогоды трассах в разных регионах страны, а когда дороги открыли, все в короткое время добрались до границы. Поэтому и образовалась такая огромная очередь. Пункт пропуска "Сырым" большинство выбирает из-за того, что здесь есть рентген-установка. Это очень облегчает досмотр груза.
В Пограничной службе отмечают: пункт пропуска в задержке не виноват, специалисты работают в обычном режиме. Но советуют дальнобойщикам, направляющимся в Россию, пока выбирать другие посты.
В данный момент пункт пропуска "Сырым автомобильный" работает в штатном режиме, сбоев никаких нет, пропускная способность, в принципе, в среднем осуществляется в норме… По Западно-Казахстанской области, помимо пункта пропуска "Сырым автомобильный", дислоцируются еще пункты пропуска "Таскала", "Шаган" двусторонний, пункт пропуска "Аксай". В данный момент в тех направлениях такого скопления не наблюдается", - говорит начальник отдела пограничного контроля департамента Пограничной службы по ЗКО Саламат Кенжегулов.
23.02.2024, 20:53 55246
Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шахтинск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры в ходе проверки школ региона установили факты открытого доступа учащихся к деструктивной и запрещенной информации, сообщает "Вечерняя Караганда".
Например, школьники Шахтинска свободно использовали браузеры в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств. В городе Балхаше дети проходили тесты на определение их к участникам "ЧВК Редан". Эта организация представляет собой агрессивную молодежную группировку и несет общественную опасность", - сообщили в прокуратуре области.
По данным ведомства, нарушения установлены во всех школах области.
Внесены акты прокурорского надзора, виновные лица наказаны, проведены работы по ограничению доступа обучающихся к негативным сайтам, сообщили в прокуратуре.
23.02.2024, 16:28 71561
Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал поправки в законопроект об ответственном обращении с животными, которые предусматривают умерщвление бродячих животных.
14 февраля 2024 года депутаты мажилиса приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, одна из норм которого предусматривает эвтаназию бродячих животных.
Когда мы принимали данный закон, конечно, мы предусматривали принцип отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска. Но, понимаете, в чем дело? На сегодня факты нападения на людей не уменьшаются. Не уменьшаются в силу того, чем больше становится бродячих собак. Понятное дело: проблема с питанием, и, конечно, они становятся агрессивными", - цитирует министра Tengrinews.kz.
Он отметил, что депутаты предложили два этапа.
Если это собаки, которые зарегистрированы, то они в приемных пунктах будут содержаться до 60 дней. Если бродячая, то есть незарегистрированное животное, то будет содержаться, по-моему, месяц. Но опять-таки его могут забирать частные приемные пункты также. Но если в случае необнаружения или, скажем, в случае отсутствия такового, то тогда, конечно, они подлежат эвтаназии", - приводит слова министра Zakon.kz.
Нысанбаев заверил, что в рабочих группах, обсуждающих поправки в законопроект, присутствует много представителей общественных организаций по защите домашних животных.
По мнению главы Минэкологии, эта мера не повлияет на имидж страны, мол, такая практика есть во многих странах мира.
Как отметили в издании, решение о развитии приютов для животных Нысанбаев не захотел обсуждать.
Насколько я знаю, по всем областям, желающим построить приюты, выделены огромные площади земель. Но это, наверное, процесс долгий, связанный с финансированием. Во всяком случае, сегодня мы имеем проблему с нападением на людей. И оно участилось, вы знаете. Поэтому здоровье человека прежде всего", - добавил он.
Стоит отметить, что зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте. Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить.
Вместе с тем в общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
23.02.2024, 14:16 82681
Сотовые операторы предупреждают о возможных сбоях связи в период смены часового пояса
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В компании "Кселл" предупредили о необходимости проведения технических работ в период смены часового пояса, что может вызвать сбои в связи.
Компания "Кселл" в период с 23.00 29 февраля до 6.00 1 марта будет проводить технические работы с возможным ограничением сервисов.
Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее", - ответили в компании.
Во избежание возможных ограничений вследствие технических работ абонентам рекомендуют произвести оплату по тарифу заранее - до 29 февраля текущего года.
Также просим обратить внимание, что не все абонентские устройства (смартфоны, планшеты, М2М, модемы и т.п.) смогут вовремя получить обновленную информацию о временной зоне. Если на вашем устройстве не произошло смены часового пояса, необходимо изменить его вручную", - добавили в пресс-службе "Кселл".
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
23.02.2024, 13:20 85141
Жестокое избиение ребенка в детском саду Алматы попало на видео
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дети избили мальчика в детском саду Алматы.
В ГККП "Ясли-сад № 51" в Алматы произошел шокирующий инцидент. Камера видеонаблюдения сняла момент, когда дети жестоко избивали одногруппника", - сообщает ZTB.kz.
На опубликованном видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго.
По словам родителей, вопиющий случай произошел 21 февраля.
Нашего мальчика жестоко побили дети. Это длилось примерно пять минут. Наш сын просто сидел, а они его кинули на пол и начали избивать. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам", - сообщили родители.
Из-за избиения мальчик попал в больницу с сотрясением мозга.
Родители рассказали, что воспитательница прошла мимо ребенка, даже не заметив, что он лежит побитый и плачет, а затем обманула их, сказав, что мальчик ударился об стол.
Они также сообщили, что подобные инциденты с детьми в детсаду происходят не первый раз.
Ситуацию прокомментировали в ДП Алматы.
По заявлению родителя управлением полиции Жетысуского района проведена проверка. В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности", - сообщили в полиции.
Напомним, в Казахстане регулярно происходя шокирующие случаи издевательства над детьми.
В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.
В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
На днях мажилисмены приняли в первом чтении законопроект по защите женщин и детей от насилия.
22.02.2024, 18:25 144821
В "КазМунайГазе" призвали рабочих West Oil Software прекратить незаконную забастовку
Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software
Фото: telegram/КазМунайГаз
Рассказать друзьям
Актау. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" призвала рабочих ТОО West Oil Software прекратить незаконную забастовку и вернуться на рабочие места, сообщает пресс-служба КМГ.
Призываем рабочих West Oil Software решать проблемы посредством конструктивного диалога, прекратить незаконную забастовку и выйти на работу", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что "КазМунайГаз" уделяет пристальное внимание вопросам устойчивости и условий труда рабочих в подрядных организациях, обслуживающих месторождения компании.
Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software, а также АО "Мангистаумунайгаз" вследствие недобора нефти на месторождении Жетыбай. На данный момент общая сумма ущерба составила 1 млрд 320 млн тенге. Это негативно сказывается на производстве и финансовом положении заказчиков", - добавил директор департамента нефтесервиса КМГ Жасулан Балуанов.
Напомним, сотрудники ТОО "West Oil Software" 11 декабря прервали рабочую смену и выдвинули требования своему руководству.
Два основных требования, которые выдвинули рабочие, это прием их в штат ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" и применение к ним единой системы оплаты труда, которая действует в дочерних компаниях "КазМунайГаза".
22.02.2024, 18:11 143491
Утечка персональных данных граждан Казахстана: ГТС назвала виновных
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственной технической службе Казахстана прокомментировали появившуюся в Сети информацию о компрометации инфраструктуры операторов связи Республики Казахстан.
В 2022 году АО "ГТС" во взаимодействии с КНБ в инфраструктуре операторов сотовой связи Казахстана выявлена деятельность иностранной хакерской группировки. Проверка показала, что злоумышленники получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. Причиной проникновения явилось грубое нарушение мер по обеспечению информационной безопасности со стороны самих операторов связи. Принятыми мерами угрозы и риски нейтрализованы", - проинформировали в ГТС.
Отмечается, что организаторы и члены хакерской группировки находятся в международном розыске по инициативе сразу нескольких стран.
По фактам доступа к инфраструктуре ЕНПФ и компании Air Astana уполномоченным органом в сфере информационной безопасности Республики Казахстан проводится проверка", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных.
Читаемое
24.02.2024, 09:45Очередь из большегрузов образовалась в ЗКО на границе с РФ 24.02.2024, 09:078371Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Алматы 24.02.2024, 10:506731Какие проблемы решаются с принятием закона по вопросам образования и безопасности детей 24.02.2024, 11:295051Вымогавших у предпринимателя полмиллиона тенге осудили в области Жетысу 24.02.2024, 11:354351Четверо детей погибли в пожаре в Карагандинской области 17.02.2024, 19:24216241Пожар произошел в детском саду Семея 18.02.2024, 17:13198711Женщина погибла в результате пожара в Астане 18.02.2024, 12:32193131В Алматы произошел пожар в караоке 18.02.2024, 09:37184301В Караганде произошел взрыв в жилом доме 17.02.2024, 16:32180126Пожар на барахолке в Алматы ликвидирован 31.01.2024, 17:25279731Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35279411В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02275226В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19264991В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50263701Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?