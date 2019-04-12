В Северном Казахстане на реке Есиль продолжается подъем уровня воды - объявлено штормовое предупреждение

Петропавловск. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение в связи с подъемом уровня воды на реке Есиль, передает Kazakhstan Today.

На гидрологическом посту реки Есиль (село Новоникольское Кызылжарского района) продолжается подъем уровня воды. Наблюдается выход воды на пойму: фактический уровень на 12.00 - 1026 сантиметров, опасный уровень - 780 сантиметров", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

Кроме того, на гидрологическом посту реки Есиль (село Покровка Есильского района) продолжается подъем уровня воды. Ожидается превышение опасного уровня воды: фактический уровень на 12.00 - 788 сантиметров, опасный уровень - 950 сантиметров (выход воды на пойму).

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