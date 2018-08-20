Петропавловск. 20 августа. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"21 августа в Северо-Казахстанской области ожидается северный ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Местами сильный дождь, гроза, шквал. Днем местами возможен град. Ночью и утром местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Петропавловске 21 августа ожидается северный ветер 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метров в секунду. Дождь, гроза, шквал. Днем возможен град. Ночью и утром туман.

Вероятность шторма составляет 92-97%.

Просмотров: 792